Más de 80 años de espera han transcurrido para que los bogotanos puedan ver un Metro construyéndose en la ciudad. En el marco de su rendición de cuentas, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó los avances de esta megaobra y explicó que no ha sido fácil sacarlo adelante.

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¿En qué va el Metro de Bogotá?

La obra tiene un avance del 73,75 %, con 11.300 metros construidos hasta la fecha y, según explicó el mandatario de la capital, se espera que quede en un 90 % para finalizar el 2026.

De igual forma, Galán afirmó que ya hay 8 trenes en la ciudad y se espera que para octubre de este año se espera que ya hayan llegado alrededor de 30 más.

Así mismo, la obra ha enfrentado serios problemas que han tenido que ser solucionados en la marcha. Así lo afirmó el mandatario frente al público asistente a la rendición de cuentas y todos sus secretarios.

“No es este el momento para hacerlo, pero tendremos que contar los problemas que hemos tenido que solucionar. Porque hay quienes dicen que ‘esa obra va andando sola’. Yo le preguntaría a Leonidas qué opinión tiene de esa afirmación, que no duerme precisamente por enfrentar los problemas que tiene todos los días esa obra para sacar ese proyecto adelante. Pero es parte del remedio que le estamos dando a la ciudad y lo vamos a entregar”, indicó el mandatario, haciendo alusión a Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá.

¿Cómo van las obras en Bogotá?

El alcalde Galán también rindió cuentas entregando las cifras de avance de los frentes de obra que actualmente tiene la ciudad:

48,9 % de más avance en obras en comparación con 2023.

38 proyectos clave reactivados.

5,38 billones inyectados a la economía bogotana.

De igual forma, proyectó estas cifras comparándolas con 2023, año anterior a su llegada a la administración de la capital:

76 obras frenadas.

2 años de retraso en promedio.

2 billones en déficit.

Vea la audiencia pública de rendición de cuentas de la administración de Carlos Fernando Galán aquí:

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