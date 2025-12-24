El trabajo asociativo como eje central del desarrollo de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, destaca el imprescindible papel efectivo del acuerdo asociativo en la materialización de ideas y proyectos.

La Región Metropolitana focaliza su energía en siete ejes estratégicos: movilidad; seguridad ciudadana, convivencia y justicia; seguridad alimentaria y comercialización; servicios públicos domiciliarios y TIC; desarrollo económico; medioambiente y ordenamiento territorial.

A lo largo de estos ejes, logros abundantemente tangibles son manifiestos. Más de 200 jóvenes de Soacha han recibido becas para educación superior, mientras que, en un despliegue de apoyo al sector agropecuario, más de 900 toneladas de papa se han comprado a los agricultores locales para distribuir entre las familias más vulnerables. Programas como el Sistema de Abastecimiento Regional y Agroalimentario y la Canasta Regional encabezan la lista de iniciativas que orientan su accionar hacia una beneficiosa distribución de alimentos a los hogares carentes en Bogotá y Soacha.

Otro aspecto clave es la movilidad a través de la Agencia Regional de Movilidad (ARM). Estudios para la futura Línea 3 del Metro y para la Fase IV de Transmilenio que conectará Soacha con Bogotá y extenderá la troncal por la avenida Ciudad de Cali en Soacha, son financiados por la ARM.

Además, están previstas la construcción de un puente de Tibanica para conectividad de Ciudad Verde con Bosa, aliviando la carga de tráfico en la autopista Sur y la creación de un tercer carril entre el puente de Guadua y la glorieta de Siberia, fruto de un convenio financiero ejecutado por el Banco Mundial vía la Corporación Financiera Internacional.

La asociatividad no se erige como una amenaza a la autonomía territorial de los municipios involucrados, sino como un catalizador del desarrollo. El municipio de Fusagasugá, incorporado recientemente, se beneficiará en tópicos como seguridad alimentaria y ciudadana. Este tipo de mejoras se reflejan en medidas como la construcción del Centro Agrotecnológico del Sumapaz en Quebrajacho, la instalación de placas huella en Soacha y Fusagasugá para facilitar el transporte agropecuario y la fortificación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (Sies) en estos dos municipios.

La participación ciudadana se canaliza hacia el Ágora Metropolitana, un espacio virtual y presencial, que permite el seguimiento y evaluación de las políticas regionales. Diagnóstico integral que forma parte del Plan Estratégico y de Ordenamiento (Planeo), una hoja de ruta que delinea los objetivos, estrategias y proyectos prioritarios para un desarrollo coordinado y que en el 2026 pasará a la fase de formulación.

