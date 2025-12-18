Soacha (Cundinamarca) se convertirá en el punto de inicio de la línea 3 del metro de Bogotá, según confirmó el alcalde de ese municipio, Julián Sánchez ‘Perico’, tras la firma del contrato para los estudios y diseños del nuevo trazado. El anuncio se dio luego de una articulación con la Región Metropolitana y el Gobierno Nacional para avanzar en la planeación del proyecto.

La decisión ubica a Soacha como un nodo clave dentro del sistema de transporte masivo de la capital y su área de influencia, al tratarse del arranque de una de las líneas proyectadas para ampliar la red del metro. Los estudios y diseños permitirán definir el recorrido, la infraestructura requerida y los tiempos de ejecución de la obra.

Con la línea 3, se prevé un impacto directo en la movilidad de cerca de 300.000 personas que se desplazan a diario entre el municipio cundinamarqués y Bogotá. El proyecto busca mejorar los tiempos de viaje y ofrecer una alternativa al transporte tradicional en uno de los corredores con mayor demanda.

“Hemos logrado que Soacha sea el inicio de la línea 3 del metro. Siempre lo dijimos: el gobierno de Santos dejó la uno, Duque la dos, y esperamos que este gobierno nacional deje financiada la tres, que arrancará aquí”, aseguró el mandatario de ese municipio a Alerta Bogotá.

¿Cómo será el recorrido de la línea 3 del metro de Bogotá?

De acuerdo con el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, la tercera línea del metro de Bogotá iniciaría su recorrido en el sector de Ciudad Verde, en ese municipio, y avanzaría hacia el norte. El trazado propuesto atravesaría el suroccidente de la capital, conectando esta zona con diferentes puntos de la ciudad, hasta llegar a la localidad de Suba, con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema de transporte masivo en el área metropolitana.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que el recorrido definitivo de la línea 3 aún se encuentra en fase de evaluación. Según explicó, actualmente se analizan tres posibles alternativas de trazado, las cuales están siendo estudiadas desde el punto de vista técnico y de viabilidad:

La avenida ciudad de Cali , que permitiría conectar con las troncales de Transmilenio existentes.

, que permitiría conectar con las troncales de Transmilenio existentes. La Alo sur , facilitaría la entrada desde Soacha y el occidente de la capital.

, facilitaría la entrada desde Soacha y el occidente de la capital. La avenida Boyacá, como alternativa de conexión con el norte y occidente de Bogotá.

¿Cuándo se inaugurará la línea 3 del metro de Bogotá?

La línea 3 del Metro de Bogotá aún no tiene una fecha de inauguración definida, de acuerdo con la información disponible hasta ahora. Según la empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía, el proyecto se desarrollará por etapas y contempla que los procesos de licitación se lleven a cabo durante el año 2026, como paso previo a la ejecución de las obras.

De acuerdo con ese cronograma preliminar, el inicio de la construcción de la línea 3 está previsto para 2028. Las autoridades han indicado que estos tiempos hacen parte de la planeación del proyecto y pueden ajustarse conforme avancen los estudios técnicos, financieros y administrativos necesarios para su desarrollo.

