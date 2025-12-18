La empresaria señalada por la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá se encuentra detenida en Londres bajo la ley judicial de salud mental del Reino Unido.

Según fuentes judiciales citadas por El Tiempo, la mujer está consciente y en buen estado de salud, pero fue ingresada a este régimen especial tras ser rescatada de un presunto intento de suicidio en el río Támesis, ocurrido la mañana del martes 16 de diciembre.

La Policía Metropolitana de Londres recibió una alerta a las 6:45 a. m. desde el puente de Battersea y, gracias al sistema de cámaras de seguridad, la Unidad de Policía Marítima logró rescatarla media hora después.

Guzmán fue trasladada a un hospital cercano, aparentemente el St George’s University Hospitals, con heridas leves producto del rescate y sin riesgo vital. Hasta el momento, ningún familiar se ha presentado en el centro médico y Guzmán no ha registrado abogado ni solicitado apoyo consular.

Las autoridades británicas evalúan ahora si procede su deportación o extradición a Colombia, procesos que podrían tardar “entre ocho meses y un año”, debido a la soberanía particular del Reino Unido, añade ese diario.

La detención se facilitó por la rápida cooperación de Interpol Colombia, que entregó información migratoria, huellas y análisis de riesgo. Guzmán, de 54 años, ya tenía una orden de arresto en trámite en un juzgado de Westminster por el caso ocurrido en abril pasado, resaltó ese periódico.

Gobierno da detalles de la captura de Zulma Guzmán

La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, entregó detalles sobre la situación judicial de la empresaria Zulma Guzmán, señalada de estar involucrada en el envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá.

Guzmán fue localizada en Londres por autoridades colombianas y británicas tras un operativo de rescate en el río Támesis, donde se encontraba en una situación crítica.

Actualmente permanece hospitalizada y, según la legislación británica, no puede ser judicializada ni capturada hasta recibir el alta médica. Sarabia explicó que, una vez sea dada de alta, Guzmán será puesta a disposición de las autoridades y se hará efectiva la notificación roja de Interpol, que por ahora no ha sido aplicada debido a su estado de salud.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanzan los trámites para solicitar formalmente su extradición a Colombia, donde deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

Las autoridades colombianas señalan a Guzmán como la presunta responsable de coordinar la entrega de frambuesas contaminadas con talio, enviadas como un supuesto regalo a la vivienda de una de las víctimas.

El caso dejó dos menores fallecidas y otras personas afectadas. Guzmán, por su parte, ha negado cualquier responsabilidad, expresó condolencias a las familias y aseguró que demostrará su inocencia ante la justicia con apoyo de su abogado.

