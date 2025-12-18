La jueza penal de control de garantías, Vivian Polanía, fue hallada muerta en su casa de Cúcuta el pasado miércoles 17 de diciembre. A su lado se encontraba su bebé de dos meses, sano y salvo. Sorprende que en estos primeros momentos del caso no hayan salido a la luz signos evidentes de violencia. La noticia ha causado estupor por las circunstancias de lo que había en la escena.

El descubrimiento de la muerte de Polanía estuvo a cargo del coronel de la Policía, Fabio Ojeda, que, en una entrevista en el programa Mañanas Blu de Néstor Morales, señaló que un elemento inquietante fue la presencia del bebé junto al cuerpo de la jueza, ya que hay preocupación por su estado de salud.

“No se encontraron rastros de violencia. Ella estaba en su cama, arropada, y un menor de dos meses estaba al lado de ella, creemos que la muerte se produjo en la madrugada por la rigidez calavérica, aproximadamente 12 horas llevaba el bebé sin recibir alimento, por eso fue trasladado a un centro médico en Cúcuta. Estaba bastante deshidratado, tuvo que ser trasladado a una UCI pediátrica y se encuentra estable hasta el momento. Va a ser entregado al ICBF, no había sido registrado y solo tenía certificado de nacido”, dijo.

La magistrada, famosa por sus posturas firmes en casos de alto riesgo, era conocida como la ‘jueza sexy’. Este apodo se debía a su estilo de vida fitness y sus tatuajes visibles, que la habían convertido en una figura de constante controversia en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, más allá de su vida privada, Polanía destacaba por su labor dentro del ámbito judicial. Como jueza Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías, se enfrentó a casos de relevancia, entre los que destaca la captura de Alejandro José Arias Alejos, presunto asesino del abogado Jaime Alonso Vásquez Giraldo.

Pese a su incansable labor, la carrera de Vivian Polanía estuvo repleta de polémicas a raíz de su vida personal. En 2022, un video en el que aparecía en ropa interior y fumando marihuana durante una audiencia virtual se hizo viral. Esto provocó su suspensión provisional durante tres meses por la Comisión de Disciplina Judicial.

El coronel Ojeda dio detalles de la última comunicación que tuvo Polanía con su círculo cercano: “La noche anterior sobre las 8 de la noche fue la última comunicación con él. En la noche decidió tomar contacto con la mamá de la juez y con el vigilante del edificio y es ahí donde se activan todos los protocolos de la Policía. Ella tenía esquema de protección de la UNP”.

