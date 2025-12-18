Cúcuta y el país entero se encuentran conmocionados tras la súbita y misteriosa muerte de la jueza penal de control de garantías Heidy Vivian Polanía Franco. La funcionaria fue encontrada sin vida en su hogar en la tarde del 17 de diciembre de 2025. Según informaron las autoridades locales y medios que cubrieron el hecho, junto a la jueza encontraron a su bebé de tan solo dos meses, con vida y fue trasladado a una clínica para valoración médica.

Según reportó Blu Radio, la alarmante situación se presentó cuando tras varios intentos de contacto por parte del esquema de seguridad de la jueza, que no obtuvieron respuesta, la Policía decidió ingresar al apartamento encontrando la escena que ha consternado a dicha comunidad. Aparentemente no había signos de violencia en el cuerpo de la funcionaria.

En el lugar de los hechos se encontraron 26 papeletas de cocaína, un elemento que ha capturado la atención de las autoridades y que podría esclarecer las circunstancias de la muerte de la jueza. No obstante, este hallazgo y su significado aún están en proceso de verificación por parte de los peritos forenses, de acuerdo con Néstor Morales en la citada emisora.

La noticia fue confirmada por el coronel Fabio Ojeda, quien dio un parte de lo que encontraron en la vivienda: “La investigación tiene una reserva y hasta que no se agoten todos los prtocolos, será la fiscal que asuma el caso quien dará a conocer más detalles”.

Asimismo, Ojeda señaló que tanto las causas naturales como otras explicaciones que pueden surgir de las pruebas de medicina legal y de la Fiscalía serán consideradas una vez se concluyan los análisis y procesos forenses respectivos.

