El pasado 10 de diciembre de 2025, en el municipio de Chía, Cundinamarca, Lady Ramírez y su sobrino fueron víctimas de un brutal robo a altas horas de la tarde en el parqueadero del reconocido centro comercial Centro Chía. Ramírez acababa de retirar 18 millones de pesos de una sucursal de Bancolombia en la vecina población de Cajicá. El dinero, producto de la venta de un vehículo, estaba destinado a ser depositado en otro banco dentro de dicho establecimiento, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Le dispararon a otro joven en Bogotá por robarle celular: hay video de cómo enfrentó a ladrones)

“Por temor a mi vida y la de mi sobrino, me vi forzada a entregar 18 millones de pesos”, relató la traumatizada víctima en un informe presentado a la Fiscalía y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo con el rotativo. Junto a su testimonio, entregó pruebas tales como nombres del comprador del vehículo vendido, detalles de la transacción y hasta imágenes de la moto usada por los asaltantes del robo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad dejaron al descubierto que Ramírez fue seguida desde Cajicá por los ladrones, quienes se desplazaban en dos motocicletas. En uno de los videos, se puede apreciar el irregular ingreso al parqueadero del centro comercial de uno de los atacantes, sin que se le efectuara control, registro ni se le solicitara tiquete.

Lee También

A pesar de las pruebas presentadas por Ramírez, hasta la fecha de la nota (17 de diciembre de 2025), el centro comercial no ha dado respuesta al requerimiento legal para resarcir los daños a la víctima. El Tiempo contactó a los administradores del centro comercial quienes declararon: “Tenemos conocimiento de la queja, en investigación por autoridades competentes. Hemos puesto a disposición toda la información requerida para esclarecer los hechos, respetando el debido proceso. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y coordinación con autoridades”.

Lee También

Según la víctima, las autoridades han tenido accesos restringidos a material de prueba, como videos de seguridad, y han mostrado demoras en la activación de bloqueos. Mientras tanto, la búsqueda de los asaltantes, o al menos, de la segunda motocicleta, continúa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.