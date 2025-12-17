Bogotá se estremeció hace algunas semanas con el asesinato de Jean Claude Bossard, un joven que estaba próximo a cumplir 30 años y al que le arrebataron la vida en el sector de Santa Bárbara, luego de que dos delincuentes en moto le dispararon cuando el se opuso a que le robaran su celular mientras caminaba en el norte de la ciudad.

Precisamente, este sábado 13 de diciembre se reportó otro intento de hurto en las calles de la localidad de Bosa, donde un joven de 19 años fue víctima de un violento asalto a manos de dos sujetos armados a bordo de una motocicleta, como informó Citytv.

El relato de este angustioso incidente ha sido difundido por el citado medio, que recogió el testimonio de la víctima, cuya identidad ha sido reservada por razones de seguridad. El joven explicó que los hechos sucedieron a las 3:12 p.m. cuando escuchó el freno brusco de la motocicleta de los atacantes. “Fue un golpe de adrenalina. Vi a uno de ellos con un casco y un arma y me agaché en un intento por defenderme”, comentó la víctima.

La rápida reacción del joven desató una violenta confrontación que fue capturada en video por cámaras de seguridad de la zona, evidencia que ya forma parte de la investigación policial que busca dar con el paradero de estos criminales, como dijo en la entrevista.

A pesar del miedo, la valentía del muchacho impidió que los asaltantes lograran su cometido. En medio del forcejeo, el agresor perdió el cargador del arma, hiriendo en el dedo al joven con un disparo fortuito en su intento de huida. “Me levanté pensando que me había disparado en otro lugar, pero gracias a Dios solo fue el dedo que estuvo afectado”, relató para el noticiero.

Ante esta situación, la Policía Metropolitana ha manifestado su compromiso con dar con los responsables y ha incentivado a residentes a cooperar en el proceso. Sin embargo, hasta la fecha de este reporte, no se han presentado avances conocidos en la investigación.

