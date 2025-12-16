Bogotá cuenta con una exhibición navideña poco común: el único pesebre en hielo de la ciudad, ubicado en la parroquia San Cayetano, perteneciente a la Diócesis de Fontibón, en el barrio Carvajal. La iniciativa, llamada ‘Del milagro al hielo’, abrió al público el pasado 5 de diciembre y puede visitarse todos los días a partir de las 6:00 de la tarde, en un entorno nocturno pensado para resaltar los efectos de luz sobre las esculturas.

El proyecto es presentado como un regalo para la comunidad y cuenta con el respaldo de la empresa Hielo Iglú. Su objetivo es ofrecer una experiencia distinta de la Navidad, utilizando la pureza del agua transformada en arte como eje central. La muestra se desarrolla en Villa Cielo, el jardín de la Virgen Desatadora de Nudos, espacio que fue acondicionado especialmente para albergar esta exhibición de luces, devoción y contemplación.

Una de las características más llamativas de la muestra es la dimensión de las esculturas, ya que cada figura fue elaborada a escala real humana. Las obras en hielo buscan representar, a través de la transparencia del material, el mensaje del nacimiento de Jesús y el sentido espiritual propio de la celebración navideña.

El principal atractivo del recorrido es el pesebre en hielo, que recrea el misterio de Belén desde una propuesta visual poco habitual en la ciudad. Además, la exhibición incluye representaciones de figuras emblemáticas del catolicismo como San José, San Francisco de Asís, San Cayetano, San Ignacio de Loyola, la Virgen de Fátima y la Virgen Desatadora de Nudos, todas elaboradas en hielo y dispuestas para la contemplación del público.

¿Cuánto vale ver el pesebre en hielo en Bogotá?

El pesebre en hielo, una de las atracciones navideñas que se podrá visitar en Bogotá, tendrá un costo de ingreso con enfoque solidario. Según se informó, el valor de la entrada será de 20.000 pesos por persona, monto que permitirá a los asistentes conocer esta muestra temática durante la temporada de fin de año.

El recaudo obtenido por concepto de ingreso será donado en su totalidad a la parroquia San Cayetano. De acuerdo con la organización, estos recursos estarán destinados a respaldar la labor pastoral y comunitaria que la iglesia adelanta en el sector, por lo que la visita al pesebre en hielo también se plantea como una iniciativa de apoyo social en el marco de la Navidad.

¿En qué fecha se debe quitar el pesebre?

El desmontaje del pesebre navideño suele causar dudas entre los hogares colombianos una vez terminan las celebraciones de fin de año. De acuerdo con la tradición católica, este elemento decorativo se mantiene durante todo el ciclo navideño, que no concluye el 31 de diciembre, sino varios días después, según el calendario litúrgico. En ese sentido, la fecha establecida para retirar el pesebre es el 6 de enero, día en el que se conmemora el Día de los Reyes Magos, también conocido como la Epifanía. Esta jornada recuerda la visita de los Reyes al niño Jesús y marca el cierre oficial de las celebraciones navideñas en muchos países, incluido Colombia.

