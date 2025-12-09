El parque El Tunal se convirtió este año en uno de los principales puntos de encuentro para los planes navideños en Bogotá, gracias a la instalación del árbol de Navidad más grande de la ciudad. La estructura, que alcanza los 56 metros de altura, fue equipada con 300 metros de matrices LED y más de 200.000 bombillos programables, según información entregada por la Alcaldía de Bogotá. El encendido está acompañado por efectos especiales que buscan complementar la experiencia para los visitantes.
El árbol estará disponible al público desde el 7 hasta el 23 de diciembre, periodo en el cual los ciudadanos podrán acercarse sin ningún costo. La Administración Distrital destacó que el acceso será completamente gratuito, con el fin de facilitar que más familias disfruten de las actividades navideñas programadas en este punto del sur de la ciudad. El Tunal se suma así a los escenarios tradicionales de iluminación que se distribuyen por diferentes localidades.
Además del árbol, el parque cuenta con más de un kilómetro de senderos iluminados que pueden recorrerse a cualquier hora dentro del horario habitual del lugar. Estos caminos hacen parte de la oferta de iluminación navideña que busca impulsar el turismo local y ofrecer alternativas culturales para la temporada decembrina. Las instalaciones fueron diseñadas para permitir un flujo amplio de visitantes y facilitar los recorridos.
En el mismo parque también se presentarán dos funciones diarias del espectáculo ‘Un ritmo, muchas voces’, disponible entre el 7 y el 23 de diciembre. Este ‘show’ hace parte de la programación oficial de Navidad en Bogotá y podrá disfrutarse sin costo adicional. La Alcaldía señaló que estas actividades fueron pensadas para complementar la experiencia alrededor del árbol gigante y promover espacios de integración para los ciudadanos.
¿Dónde hay alumbrado navideño en Bogotá?
La Ruta de la Navidad en Bogotá estará habilitada en tres grandes zonas de la ciudad, donde la ciudadanía podrá recorrer diferentes puntos con instalaciones luminosas. En total, la capital contará con cerca de 114 árboles navideños LED, más de 54 kilómetros de extensiones mini LED y 4,6 kilómetros de mangueras red, distribuidos en espacios diseñados para el disfrute familiar y la visita de turistas durante esta temporada.
La programación navideña se desarrollará durante 18 días, en los que la luz y el arte serán protagonistas para resaltar la diversidad y riqueza cultural de Bogotá. Cada zona hará parte de un circuito que busca transformar distintos sectores de la ciudad en escenarios festivos, accesibles y pensados para brindar experiencias memorables a los asistentes.
- Plaza Liévano.
- Carrera Séptima.
- Parque Santander.
- Iglesia de la Orden Tercera.
- Parque Bicentenario, entre otros.
- La séptima desde la once hasta la torre Colpatria y la plaza de Santa María. también brillan en esta época decembrina.
- Árbol de 56 m.
- Show láser.
- Zonas de regalos.
- Esferas navideñas.
- Jardín de Santa.
- Jardines frente al CEFE.
- Zonas de pesebres.
- Estaciones navideñas.
- Edificio del GEB/carrera 73 con novena.
- Plazoleta de la calle 85 (pesebre gigante).
- Un gran corredor entre la carrera 15 hasta la calle 100.
¿Cuál es el árbol navideño más grande de Colombia?
