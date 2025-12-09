El parque El Tunal se convirtió este año en uno de los principales puntos de encuentro para los planes navideños en Bogotá, gracias a la instalación del árbol de Navidad más grande de la ciudad. La estructura, que alcanza los 56 metros de altura, fue equipada con 300 metros de matrices LED y más de 200.000 bombillos programables, según información entregada por la Alcaldía de Bogotá. El encendido está acompañado por efectos especiales que buscan complementar la experiencia para los visitantes.

El árbol estará disponible al público desde el 7 hasta el 23 de diciembre, periodo en el cual los ciudadanos podrán acercarse sin ningún costo. La Administración Distrital destacó que el acceso será completamente gratuito, con el fin de facilitar que más familias disfruten de las actividades navideñas programadas en este punto del sur de la ciudad. El Tunal se suma así a los escenarios tradicionales de iluminación que se distribuyen por diferentes localidades.

Además del árbol, el parque cuenta con más de un kilómetro de senderos iluminados que pueden recorrerse a cualquier hora dentro del horario habitual del lugar. Estos caminos hacen parte de la oferta de iluminación navideña que busca impulsar el turismo local y ofrecer alternativas culturales para la temporada decembrina. Las instalaciones fueron diseñadas para permitir un flujo amplio de visitantes y facilitar los recorridos.

En el mismo parque también se presentarán dos funciones diarias del espectáculo ‘Un ritmo, muchas voces’, disponible entre el 7 y el 23 de diciembre. Este ‘show’ hace parte de la programación oficial de Navidad en Bogotá y podrá disfrutarse sin costo adicional. La Alcaldía señaló que estas actividades fueron pensadas para complementar la experiencia alrededor del árbol gigante y promover espacios de integración para los ciudadanos.

¿Dónde hay alumbrado navideño en Bogotá?

¿Cuál es el árbol navideño más grande de Colombia?

El árbol navideño más grande de Colombia para la temporada 2025 se encuentra en Barranquilla. La estructura, instalada en el Gran Malecón, se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de fin de año en la ciudad y en el país, debido a sus dimensiones y al espectáculo visual que ofrece. Con una altura de 66 metros, este árbol destaca por su imponente diseño y por el uso de miles de luces LED que iluminan la zona ribereña. Además, incorpora pantallas que proyectan imágenes y animaciones, convirtiéndose en un punto de encuentro para visitantes y residentes durante la época decembrina. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carnaval de Barranquilla (@carnavalbaq) El montaje está ubicado cerca de La Ventana al Mundo, uno de los íconos urbanos de Barranquilla, lo que fortalece el circuito turístico navideño del sector. Cada año, el encendido del árbol atrae a miles de personas que acuden para presenciar el ‘show’ luminoso y las actividades culturales que lo acompañan.

