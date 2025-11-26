La Navidad en Bogotá se renueva cada año con propuestas que combinan historia, tradición y el paisaje urbano que caracteriza a la capital. Con el final de noviembre acercándose, miles de familias comienzan a planear las actividades que marcarán el inicio de la época decembrina, una de las más esperadas por residentes y turistas.

La ciudad, como es costumbre, prepara una programación especial de Navidad para que grandes y pequeños disfruten de recorridos, espectáculos y zonas iluminadas que llenan de magia las noches capitalinas.

En diciembre, Bogotá se transforma en un escenario perfecto para caminar, tomarse fotografías, compartir momentos en pareja o en familia y, sobre todo, reencontrarse con la esencia de la Navidad.

Monumentos, parques, cerros y centros comerciales se convierten en puntos de encuentro donde las luces festivas cobran vida, causando un ambiente cálido y lleno de color.

En ese mapa navideño, la Plaza de Bolívar vuelve a ocupar un lugar privilegiado como uno de los escenarios más representativos para celebrar la temporada sin salir del corazón histórico de la ciudad.

¿Cuándo se enciende el alumbrado en la Plaza de Bolívar 2025?

El encendido oficial del alumbrado navideño en la Plaza de Bolívar está programado para el 3 de diciembre de 2025. Ese día, el centro histórico recibirá nuevamente a quienes buscan vivir la tradicional postal decembrina que combina arquitectura republicana, edificios institucionales, figuras luminosas y una ambientación que marca de manera simbólica el inicio de la Navidad en Bogotá.

Como cada año, la entrada a la Plaza de Bolívar será totalmente gratuita, lo que permite que tanto habitantes como turistas puedan recorrer la zona, disfrutar de la iluminación, tomarse fotografías y participar en las actividades culturales que suelen acompañar esta celebración.

El árbol navideño, los elementos decorativos y las figuras instaladas permiten que este espacio se consolide como un punto de partida ideal para cualquier ruta navideña dentro de la ciudad.

Sin embargo, la magia decembrina no se concentra únicamente en este icónico lugar. Para 2025, Bogotá ha preparado diversos escenarios que activarán sus propias propuestas de iluminación y entretenimiento, cada uno con temáticas y horarios particulares.

¿Cuál es el horario para ver las luces en Monserrate?

Monserrate, uno de los sitios más visitados en diciembre, encenderá su iluminación desde el 28 de noviembre de 2025 y la mantendrá hasta el 12 de enero de 2026. Este año la temática será ‘Puerto de fe’, una propuesta que contará con figuras marinas, túneles luminosos y múltiples puntos fotográficos que atraerán a miles de visitantes.

El alumbrado estará disponible de lunes a domingo, entre las 5:30 p. m. y las 11:59 p. m., desde el viernes 28 de noviembre.

Con estos y otros puntos iluminados, Bogotá se prepara para vivir una Navidad vibrante, llena de color, tradición y espacios que invitan a disfrutar la ciudad de una manera diferente.

De esta manera, diciembre se convierte en una oportunidad para recorrer distintos sectores sin necesidad de desplazarse largas distancias, pues cada zona ofrece su propio atractivo dentro de la programación oficial.

