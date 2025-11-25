La temporada navideña en Colombia se iluminará con el anuncio más esperado por muchos: el regreso de las icónicas caravanas navideñas de Coca-Cola, un espectáculo que ha marcado la infancia de generaciones y que este año promete avivar el espíritu festivo a lo largo del país. La compañía ha confirmado que su despliegue forma parte central de su campaña ‘Toma una Coca-Cola. Vive el Espíritu Navideño’, diseñada para refrescar el sentimiento de la Navidad y garantizar momentos llenos de inspiración.

Para inaugurar su campaña, Coca-Cola en esta tradicional caravana no solo traerá de vuelta el espectáculo físico, sino que también ha revitalizado su narrativa a través de la tecnología. El lanzamiento incluye una versión optimizada y actualizada con inteligencia artificial (IA) de su clásico y mundialmente reconocido comercial ‘La Navidad está Cerca’. Este enfoque vanguardista continúa la exploración de la compañía en la narración impulsada por IA, fusionando elementos nostálgicos como la propia caravana de Navidad con las posibilidades creativas de la tecnología moderna.

Las caravanas navideñas de Coca-Cola confirmaron que este año ampliarán su recorrido para llevar experiencias inmersivas a más rincones del país. Durante todo el mes de diciembre, las carrozas recorrerán las calles de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, buscando unir a las personas en torno al espíritu navideño. Como un gesto para acercar el sabor de la temporada a los asistentes, la marca ha anunciado que se hará la entrega de un total de 67.000 unidades de Coca-Cola Zero durante los recorridos.

¿Cuándo es la caravana de Coca-Cola en Colombia 2025?

La tan esperada Caravana Navideña de Coca-Cola se prepara para encender el espíritu de la temporada en Colombia, dando su pistoletazo de salida el próximo sábado 6 de diciembre. Este evento, que se ha convertido en una tradición decembrina, no solo contará con el icónico desfile de camiones iluminados, sino que comenzará con un espectáculo inaugural de gran formato diseñado para sumergir a los asistentes de lleno en el ambiente festivo.

Este ‘show’ de apertura se llevará a cabo en el parqueadero de Salitre Mágico y promete ser una experiencia multifacética. La noche del 6 de diciembre no solo marcará el inicio del recorrido de las caravanas, sino que también será un punto de encuentro que combinará música en vivo, una rica oferta gastronómica para todos los gustos y diversas experiencias inmersivas.

¿Cuántas etiquetas se necesitan para ir a la caravana de Coca-Cola en Bogotá 2025?

La temporada navideña en Bogotá se encenderá con el tan esperado regreso de las caravanas navideñas de Coca-Cola, y este año, la marca ha dispuesto una mecánica sencilla y accesible para que el público asista al gran evento de inauguración. Para asegurar su lugar en el ‘show’ que dará inicio a la mágica ruta, la dinámica es muy clara: se necesita solo una etiqueta. Cambiando una etiqueta de la presentación Coca-Cola Navidad (ya sea en su versión Original o Zero) se obtendrá automáticamente una entrada sencilla para el espectáculo central que se hará en Salitre Mágico.

Acá los puntos para cambiar las etiquetas para ir a la caravana de Coca-Cola 2025:

Parqueadero de Salitre Mágico : 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre; 5 y 6 de diciembre (horario: 10:00 a. m. – 6:00 p. m.).

: 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre; 5 y 6 de diciembre (horario: 10:00 a. m. – 6:00 p. m.). Centro comercial Gran Estación (segundo piso – punto Ticketmaster): desde el 15 de noviembre, de martes a domingo (horario: 10:00 a. m. – 7:00 p. m.).

(segundo piso – punto Ticketmaster): desde el 15 de noviembre, de martes a domingo (horario: 10:00 a. m. – 7:00 p. m.). Local comercial Coca-Cola – calle 100 con carrera 15: del 15 de noviembre al 6 de diciembre (horario: lunes a sábado, 10:00 a. m. – 6:00 p. m.).

¿Qué habrá en la caravana de Coca-Cola en Colombia 2025?

‘Nico, el ayudante navideño Coca-Cola’: un chatbot de WhatsApp impulsado por IA donde los consumidores pueden encontrar dónde y cuándo será la caravana de Navidad en su ciudad y disfrutar de la experiencia ‘Mi papel mágico’. Estará disponible a partir del 17 de noviembre.

un chatbot de WhatsApp impulsado por IA donde los consumidores pueden encontrar dónde y cuándo será la caravana de Navidad en su ciudad y disfrutar de la experiencia ‘Mi papel mágico’. Estará disponible a partir del 17 de noviembre. ‘Mi papel mágico’: una experiencia en la que los consumidores podrán crear su propio papel de regalo personalizado con versiones animadas de ellos mismos. A través de ‘Nico, el ayudante navideño’, podrán personalizar y recibir el diseño final en PDF, también podrán obtenerlo impreso en la estación especial disponible durante el evento inaugural de las caravanas Coca-Cola el 6 de diciembre.

una experiencia en la que los consumidores podrán crear su propio papel de regalo personalizado con versiones animadas de ellos mismos. A través de ‘Nico, el ayudante navideño’, podrán personalizar y recibir el diseño final en PDF, también podrán obtenerlo impreso en la estación especial disponible durante el evento inaugural de las caravanas Coca-Cola el 6 de diciembre. Impacto social: Coca-Cola ha preparado una plataforma de impacto social muy especial este año, orientada a celebrar el trabajo incansable de quienes se entregan a los demás todos los días. En este marco, y en alianza con la Fundación Gastronomía Social, la compañía llevará a cabo la entrega de 1.200 platos de comida el 10 y 12 de diciembre en zonas vulnerables de Bogotá. Esta acción, que se suma a las iniciativas desarrolladas en diversos mercados junto a socios locales, busca fortalecer el bienestar, la inclusión y el espíritu navideño en las comunidades, reafirmando el compromiso de Coca-Cola con generar un impacto positivo durante la temporada.

Coca-Cola ha preparado una plataforma de impacto social muy especial este año, orientada a celebrar el trabajo incansable de quienes se entregan a los demás todos los días. En este marco, y en alianza con la Fundación Gastronomía Social, la compañía llevará a cabo la entrega de 1.200 platos de comida el 10 y 12 de diciembre en zonas vulnerables de Bogotá. Esta acción, que se suma a las iniciativas desarrolladas en diversos mercados junto a socios locales, busca fortalecer el bienestar, la inclusión y el espíritu navideño en las comunidades, reafirmando el compromiso de Coca-Cola con generar un impacto positivo durante la temporada. ‘Hielocos’: sumándose a la magia de la temporada, los ‘Hielocos’ Coca-Cola continúan esta Navidad sorprendiendo a las familias con una edición especial. Los consumidores podrán descubrir cuál de ellos brillará esta Navidad, una sorpresa aleatoria disponible exclusivamente en las tiendas de barrio.

