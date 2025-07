Un reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría abrir una ventana de oportunidades para la industria azucarera colombiana.

Y es que el mandatario afirmó en su red social Truth Social que la Coca-Cola ahora será hecha con caña de azúcar real y desde la multinacional aceptaron la petición.

“I have been speaking to @CocaCola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/9L27oxlYUj

— The White House (@WhiteHouse) July 16, 2025