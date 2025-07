El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió esta semana al anunciar que la gigante de bebidas Coca-Cola habría aceptado reemplazar el jarabe de maíz por azúcar de caña real en sus productos vendidos en el mercado estadounidense.

La declaración, que se enmarca en las críticas del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., al impacto del jarabe de maíz en la salud pública, ha causado expectativas, pero también incertidumbre, ya que la compañía no ha confirmado oficialmente el cambio, detalla Bloomberg.

En su publicación, Trump afirmó: “He estado hablando con Coca-Cola sobre el uso de azúcar de caña real en la Coca-Cola en Estados Unidos, y han accedido. Quiero agradecer a todas las autoridades de Coca-Cola”.

“I have been speaking to @CocaCola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/9L27oxlYUj

— The White House (@WhiteHouse) July 16, 2025