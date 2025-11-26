El tradicional juego radial que William Vinasco Ch. lanzó hace años regresará este año en una versión extrema: 50 horas continuas poniendo a prueba a oyentes y presentadores con un llamativo reto.

La decisión tomó fuerza a pocos días de iniciar la temporada decembrina y convirtió la llamada maratón de aguinaldos navideños de Candela Estéreo en uno de los eventos más comentados entre quienes crecieron escuchándolo.

El juego, que exige sostener diálogos rápidos sin caer en la palabra prohibida, pues quien diga sí, pierde. Dicho aguinaldo fue incorporado por Vinasco como un formato ligero para las celebraciones de fin de año. La dificultad aumenta a medida que avanza la charla, lo que hace que cada ronda dependa del ingenio y la agilidad mental de los concursantes.

Maratón en Candela Estéreo

Para la edición de este año, la emisora anunció una transmisión maratónica, 27, 28 y 29 de noviembre, en la que se mantendrá el juego al aire de forma ininterrumpida. En ese lapso se entregarán artículos para el hogar, anchetas, cenas navideñas y dinero en efectivo, además de la participación de personalidades que acompañarán la transmisión.

La Maratón de Aguinaldos se ha consolidado como una de las actividades radiales más reconocidas en Navidad y, aunque su dinámica es sencilla, el reto sigue siendo el mismo de siempre: no pronunciar un “sí” que lo puede dejar a cualquiera por fuera en segundos.

