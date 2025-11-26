Giovanny Ayala reapareció en redes sociales para referirse al secuestro de su hijo Miguel Ayala luego del último mensaje que envió, aunque para este dejó en evidencia su decisión de mantener la atención general en el caso y convocar a un velatón por la situación en cuestión, a las 6 de la tarde del miércoles 26 de noviembre en la Plaza Central de Villavicencio.

Sigue a PULZO en Discover

“Hoy, desde lo más profundo de mi corazón, deseo expresar mi sentir: a nadie se le debería arrebatar el derecho de creer en su país, de construir su propio camino y de imaginar un futuro lleno de posibilidades”, afirmó en la primera parte del mensaje desde su cuenta personal de Instagram.

El joven de 23 años fue secuestrado la noche del 18 de noviembre de 2025 en una vía del Cauca, en el suroeste de Colombia. Junto a él también fue retenido su mánager, Nicolás Pantoja, cuando viajaban en un vehículo particular desde Popayán rumbo al aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca). El cantante también es recordado por su participación en ‘Yo me llamo’, sin llegar a la fase principal.

“Detrás de cada secuestro hay una familia que se quiebra en silencio, que ora, que llora, que espera, pero que también se aferra a la fe de que la vida puede volver a ser vida con la liberación”, señaló.

Lee También

De igual manera, así como en la más reciente publicación de Giovanny Ayala en llamado a Gustavo Petro, aprovechó para abrirse con un mensaje sobre los secuestradores del joven cantante y su representante.

“Oro por quiénes tienen a mi hijo y a Nico, oro por sus familias. Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos. Gracias infinitas a toda Colombia, a mi Villavicencio, a mis colegas. Sus oraciones reconfortan mi corazón”, finalizó.

A pesar de que durante los primeros días hubo un interés particular por parte de la opinión pública y de algunas celebridades, todavía no hay respuestas sobre qué pasó en este caso ni cómo avanzan por la solución.

Este fue el aviso en el que el cantante metense mostró su determinación por mantener la mira en el caso, lejos de permitir que baje la marea:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Giovanny Ayala (@giovannyayalaoficial)

¿Quién secuestro al hijo de Giovanny Ayala?

Autoridades de seguridad señalaron como presuntos responsables del rapto al frente Jaime Martínez, estructura criminal perteneciente al grupo de disidencias de Farc que opera bajo el mando de alias Iván Mordisco. Ellos negaron su presunta responsabilidad en el tema.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hecho ocurrió en la vereda conocida como “El Túnel”, jurisdicción del municipio de Cajibío. Testigos relatan que tres vehículos (dos camionetas y una motocicleta) interceptaron el auto en el que se movilizaban Miguel y Nicolás, bajaron al conductor y los obligaron a desviarse hacia una zona rural cercana al lago El Bolsón. Desde ese momento, su paradero se desconoce.

El padre del joven, Giovanny Ayala, se ha pronunciado públicamente pidiendo respeto, prudencia y la intervención urgente del gobierno para su liberación. A través de sus redes sociales, expresó su dolor por la situación y solicitó a los secuestradores que respeten la vida de los jóvenes.

Mientras tanto, las autoridades han activado un operativo de búsqueda e investigación, con participación del grupo especializado Gaula de la Policía Nacional. Hasta ahora no se ha recibido ninguna prueba de vida, ni se conocen exigencias de los secuestradores, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de este caso.

La trayectoria de Miguel Ayala se caracteriza por la intención de despuntar con un nombre propio, a pesar del apellido artístico que lo persigue por la experiencia de su padre, que ahora sigue atento el desarrollo de esta pesadilla.

¿Qué es la secta Lev Tahor? 17 menores rescatados en Colombia y más casos que generan alerta mundial

Dentro de un hotel de la zona urbana del municipio de Yarumal, Norte antioqueño, las autoridades encontraron a 17 menores de edad que estaban en poder de una secta judía ortodoxa y que estaban siendo buscados en distintas partes del mundo. Los integrantes de este culto son investigados por distintas vulneraciones contra menores de edad en Estados Unidos y Canadá y se investiga qué estaban haciendo en este municipio, luego de llegar desde el país norteamericano.