Giovanny Ayala, aunque no respondió a Yeison Jiménez, sí reaccionó a un gesto que Jessi Uribe tuvo en medio del secuestro de Miguel Ayala, hijo menor del veterano artista metense.

El joven fue secuestrado el 18 de noviembre de 2025 en la vía Panamericana, en la vereda ‘El Túnel’ del municipio de Cajibío (Cauca), mientras viajaba con su mánager desde Popayán hacia el aeropuerto de Cali, cuando fueron interceptados por al menos dos camionetas y una motocicleta con sujetos armados que obligaron al conductor a descender y se llevaron a ambos.

Ayala sorprendió al mostrar desde su cuenta personal de Instagram múltiples mensajes de apoyo y, entre ellos, expuso una publicación en la que el santandereano replicó una hecha previamente por Sebastián Ayala, hermano del joven secuestrado.

“La música no se secuestra, la música es libertad. Liberación de Miguel Ayala, un joven que merece estar a salvo y en casa”, indicó la historia en cuestión, que el metense puso en la mira desde sus propias redes sociales.

Uribe tiene más de 7 millones de seguidores en el mencionado espacio, lo que ofrece una proporción de la difusión por la liberación del artista que pasó por ‘Yo me llamo’ como imitador de su padre.

Esta fue la publicación en la que Giovanny Ayala exaltó al intérprete de ‘Ok’, que recientemente fue padre de nuevo:

En sus redes sociales, Giovanny Ayala hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para pedirle apoyo, además de que solicitó a público respeto y la prudencia, pidiendo discreción mientras las autoridades desarrollan las labores para lograr un rescate seguro.

La familia del cantante de música popular lideró un encuentro religioso el pasado sábado 22 de noviembre como petición de parte de los más allegados por la integridad del joven de 21 años.

¿Quién secuestró a hijo de Giovanny Ayala?

Hasta ahora se desconoce quién secuestró al hijo de Giovanny Ayala, a pesar de que inicialmente fue atribuido por las autoridades a la disidencia Jaime Martínez. Ese grupo armado ilegal de las Farc, liderado por alias ‘Iván Mordisco’, afirmó que no tuvo relación con ese rapto.

Según reportes de la Policía Nacional y otros medios, el 18 de noviembre de 2025 Miguel y su mánager fueron interceptados en la vía Panamericana, en el sector conocido como El Túnel, jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca).

El mencionado grupo armado forma parte del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las Farc, con presencia en importantes zonas del Cauca, especialmente en espacios rurales.

Luego del el secuestro, se activó un dispositivo operativo con el Gaula de la Policía, encargado de liderar la búsqueda y reunir inteligencia para ubicar a Miguel Ayala y su acompañante.

¿Cómo es la relación de Giovanny Ayala con Jessi Uribe?

La relación entre Giovanny Ayala y Jessi Uribe se ha mantenido bajo la cordialidad en el aspecto profesional, sin que exista alguna clase de amistad explícita o enemistad que se haya hecho pública.

Claramente el gesto del santandereano dejó en evidencia un respeto entre colegas de la música popular en Colombia, a pesar de que antes hubo un incidente que pudo resultar peor.

Cabe recordar que meses atrás, Ayala se molestó visiblemente con Ciro Quiñónez cuando no fue incluido en un remix de la canción ‘Regalada sales cara’, en el que sí participaron Jessi Uribe, Pipe Bueno y Luis Alfonso. Lo cierto es que no hubo reclamos ante los colaboradores.

A diferencia de la cercanía entre Giovanny Ayala y Jhonny Rivera, la respuesta por la publicación de parte del intérprete de ‘Dulce condena’ sirvió para visibilizarlo como uno de los que expresó solidaridad ante el secuestro.

Si bien puede parecer un acto que pase desapercibido, el esposo de Paola Jara se suma a una lista en la que, paradójicamente, otras figuras públicas no han hecho ninguna clase de mención. Claro, aunque no es una obligación, eso mismo sirve para resaltar a quienes toman esa iniciativa.

