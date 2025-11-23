La alegría por el nacimiento de la hija de Jessi Uribe y Paola Jara tuvo un capítulo especial de la mano del artista, que sorprendió a propios y extraños con videos junto a la bebé recién nacida.

Videos de la hija de Jessi Uribe y Paola Jara

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JESSI URIBE (@jessiuribe3)

El cantante de música popular compartió dos videos desde su cuenta personal de Instagram poco después del nacimiento de la niña, que se hizo público el pasado 20 de noviembre de 2025.

La primera publicación sirvió para observar a Uribe sosteniendo a su hija en brazos y, si bien no hay mayores detalles sobre la menor en ese caso, mostró la emoción del padre en medio de esa tierna escena.

La segunda grabación expuso más acerca de cómo es, ya que el intérprete de ‘Dulce condena’ apareció bailando junto a su hija, en un momento que acompañó con un mensaje: “Mímala”.

Ese video sirvió para observar algunas particularidades como el color del cabello de Emilia, que es castaño oscuro como el de su madre, así como una proporción aproximada del tamaño que tiene.

Cabe remarcar que Uribe evitó que se viera el rostro de la recién nacida, algo que habitualmente hacen muchos padres para proteger la intimidad de sus bebés no solo en los primeros meses sino durante su infancia.

¿Cuántos hijos tiene Jessi Uribe?

Jessi Uribe es padre de cinco hijos. Cuatro de esos hijos provienen de su anterior relación con Sandra Barrios: tiene dos hijas, Luna y Sarah, y dos hijos varones, los mellizos Alan y Roy.

El quinto hijo es su más reciente hija, Emilia, quien nació en noviembre de 2025 fruto de su relación con Paola Jara. Además, según declaraciones del propio Jessi Uribe, tras el nacimiento de Emilia él considera que “cinco es un número hermoso” y ha dejado claro que no tiene planes de tener más hijos.

Luna Isabel tiene aproximadamente 15 años, mientras que su hermana Sarah (a veces escrita como Sara) tiene 10 años y los mellizos Alan y Roy tienen 7 años.

Ellos han recibido con mucha calidez a su hermana menor, en medio de la expectativa durante varios años por el eventual crecimiento de la familia del cantante santandereano de música popular.

La diferencia de edad entre Jessi Uribe y Paola Jara es de aproximadamente cuatro años. Jessi Uribe nació el 22 de marzo de 1987, mientras que Paola Jara nació el 16 de mayo de 1983.

pesar de la diferencia, ambos artistas han mostrado una conexión sólida tanto en lo personal como en lo profesional, colaborando en su música y compartiendo su vida familiar con sus seguidores.

¿Cómo es la relación de Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe?

La relación de Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe ha sido descrita por ambos como cálida y respetuosa, pese a lo complejo que podría ser integrarse a una familia con hijos de una relación anterior.

Según han contado, Paola al principio se sentía nerviosa al pensar cómo sería su vínculo con los niños, pero rápidamente resaltó que los encontró “lindos y tranquilos”, lo que facilitó la conexión.

Reconoce, asimismo, el papel fundamental de su exesposa Sandra Barrios en la crianza de los niños, lo que demuestra una visión equitativa donde respeta las figuras parentales existentes.

Desde la perspectiva de los hijos mayores, también hay señales positivas: cuando la hija mayor de Jessi, Luna, fue consultada acerca de cómo le caía Paola, respondió sin dudar que “súper”, y su hermana Sara también expresó una actitud favorable hacia ella.

Por su parte, Jara ha dicho claramente que respeta el rol de madre de Sandra, y que ella no pretende reemplazarla, algo fundamental para construir una relación de confianza con los niños.

Así, , aunque no es su madre biológica, la cantante de música popular ha logrado consolidar un vínculo afectivo sincero con los hijos de Jessi Uribe, marcado por el cariño, el respeto y la buena convivencia en su familia ensamblada.

