Los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara compartieron con sus seguidores una de las noticias más esperadas por sus fanáticos: el nacimiento de su hija Emilia.

Paola Jara y Jessi Uribe anuncian el nacimiento de su hija, Emilia

A través de una publicación en redes sociales, la artista paisa anunció con emoción la llegada de la bebé, acompañando el mensaje con cuatro fotografías desde el hospital, donde ambos aparecen sosteniendo a la recién nacida.

En las imágenes publicadas este 19 de noviembre, se ve a Jessi Uribe y a Paola Jara visiblemente conmovidos mientras cargan a la pequeña Emilia en sus brazos, aún en la habitación del hospital. La cantante eligió acompañar la publicación con una canción de fondo, haciendo aún más emotivo el anuncio que rápidamente se difundió entre sus seguidores y colegas del género.

Uno de los primeros en reaccionar fue el también cantante Yerson Jiménez, conocido como Yison Jiménez, quien comentó: “¡Alabado Dios, que todo salga muy bien! Bendiciones a esta princesa”. Otros artistas y amigos cercanos también se sumaron a los mensajes de felicitación, celebrando la llegada de la bebé y deseándoles salud y alegría a los nuevos padres.

Otra de las mujeres cercanas a la pareja que se pronunció fue Arelys Henao con el siguiente mensaje: “La bendición más grande. Dios cuide y proteja siempre esta familia tan hermosa. Los quiero mucho”.

El nacimiento de Emilia se convierte en un momento especial tanto para la pareja como para sus seguidores, quienes han acompañado cada paso de su relación, desde su matrimonio hasta este nuevo capítulo familiar. Con esta noticia, Paola Jara y Jessi Uribe viven una etapa llena de amor, gratitud y esperanza junto a su primera hija.

¿Cuántos hijos tiene la cantante Paola Jara?

La cantante paisa tiene una hija, llamada Emilia Uribe Zapata, nacida este 19 de noviembre de 2025 en Medellín.

¿Cómo se llama el bebé de Paola Jara? Los artistas anunciaron el pasado 6 de noviembre que lanzarán su canción “Emilia”, nombre que también llevará su hija, quien está a punto de llegar al mundo. Emilia es de origen latino y proviene del antiguo apellido romano ‘Aemilius’. Su significado se asocia con expresiones como “la que se esfuerza”, “la trabajadora”, “la amable” o “la que busca la excelencia”, según explica la plataforma especializada en nombres para bebés Charlies Names.

