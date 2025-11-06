A tan solo unos días de convertirse en padres por primera vez, los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe viven uno de los momentos más emocionantes y esperados de sus vidas. La pareja, una de las más queridas del género popular, se prepara con ilusión para recibir a su primogénita, Emilia, y ha querido compartir con sus seguidores parte de la alegría que los embarga.

En una entrevista exclusiva con el programa ‘Día a día’ de Caracol Televisión, los artistas abrieron las puertas de su hogar en Medellín, donde ultiman detalles para la llegada de la pequeña Emilia Uribe Zapata.

Entre risas, gestos de ternura y palabras cargadas de emoción, contaron cómo han vivido las últimas semanas del embarazo y revelaron que han compuesto una canción inspirada en su hija, como una forma de celebrar esta nueva etapa.

“Ha sido un proceso muy bonito. Me he sentido súper saludable, con mucha energía, y me han dado muy pocas cosas, no me dieron mareos ni naúseas. La verdad, todo ha sido muy llevadero. Pensé que iba a ser más difícil, pero ha sido un embarazo lleno de amor”, expresó Paola Jara, quien lució radiante durante la entrevista.

La cantante aseguró que la música ha sido una gran compañera durante esta etapa: “El tiempo se me ha pasado rapidísimo porque hemos trabajado mucho. Esta canción que hicimos es muy especial, porque entre nuestras vidas ahora hay una melodía nueva, la de Emilia. Queremos que la gente sienta lo mismo que nosotros: pura felicidad”.

Por su parte, Jessi Uribe no ocultó su orgullo y emoción. El intérprete de ‘Dulce pecado’ habló sobre el profundo significado que tiene para él el nacimiento de su hija y confesó que está decidido a no perderse ese momento por nada del mundo.

“Voy a hacer todo lo posible para estar presente cuando nazca Emilia. Me perdí el nacimiento de mis cuatro hijos mayores, y esta vez no quiero que eso pase. Quiero estar ahí, ojalá”, declaró con evidente emoción.

Durante la entrevista, el cantante también destacó la fortaleza y serenidad de su esposa en estos meses. “Paola ha sido increíble. La admiro mucho, porque ha llevado este proceso con una paz y una alegría que contagian. Es una mujer fuerte, y sé que va a ser una mamá maravillosa”, añadió.

Entre la música, el amor y la expectativa, los artistas atraviesan un momento pleno tanto en lo profesional como en lo personal. La canción que compusieron juntos será, sin duda, uno de los regalos más especiales para su hija y para todos sus seguidores, quienes han acompañado paso a paso este viaje hacia la paternidad y se estrenará este jueves 6 de noviembre a las 6:00 p. m.

¿Cuánto tiempo llevan de relación Paola Jara y Jessi Uribe?

La relación entre Paola Jara y Jessi Uribe comenzó en 2019, después de que el cantante finalizara su anterior matrimonio con Sandra Barrios y Paola se mostrara más abierta a la posibilidad de iniciar una nueva historia de amor. Ambos han reiterado que al principio se conocieron como amigos y colegas, y que su romance surgió cuando Jessi ya estaba separado de su expareja. Su primer acercamiento ocurrió durante la grabación del tema ‘Como si nada’, canción en la que colaboraron y cuyo video fue publicado en febrero de 2019. Desde ese momento nació la conexión que con el tiempo se transformó en una sólida relación sentimental. Tras varios años de noviazgo, la pareja decidió dar un paso más y contrajo matrimonio el 14 de mayo de 2022 en la ciudad de Medellín. La ceremonia, tanto religiosa como civil, se llevó a cabo en la iglesia Ermita de la Candelaria de Envigado, en medio de familiares, amigos cercanos y colegas del mundo musical.

