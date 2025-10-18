El cantante de música popular Jessi Uribe y su esposa Paola Jara viven días llenos de emoción, expectativa y también de algunos sustos. La pareja se prepara para recibir a su primera hija juntos, Emilia Uribe Zapata, quien, según contó el artista, nacería a finales del mes de noviembre.

Sin embargo, una madrugada reciente puso a prueba la calma de ambos: Paola experimentó fuertes contracciones que preocuparon al cantante.

Durante una entrevista con la emisora ‘La Kalle’, Uribe confesó que el susto lo tomó por sorpresa y lo dejó muy inquieto. “A Paola no le faltan sino un mes y unos días, pero esta mañana sí me asusté. Eran las tres de la mañana y empezó con una contracción fuerte”, relató entre risas nerviosas.

Contó que, al notar lo que estaba pasando, decidió buscar información en internet para entender si era motivo de alarma.

“Entré a ChatGPT y le pregunté cuánto debía durar una contracción. Decía que si pasaba de dos minutos, había que ir a urgencias. Luego le dio otra, de minuto y medio, y me asusté más, pero al final se acostó de lado y se calmó”, narró el artista.

“Paola no se queda quieta”: el reclamo amoroso de Jessi Uribe

Aunque todo quedó en un susto, Jessi aprovechó la ocasión para hacer una reflexión y, con tono cariñoso, reclamarle a Paola por no guardar reposo.

“Ella no se queda quieta, es muy cansona. Le he dicho mil veces que debería quedarse en casa descansando, pero no hay manera. Siempre me dice: ‘Es que yo estoy bien’”, comentó.

El intérprete de ‘Dulce pecado’ aseguró que su esposa es una mujer activa, disciplinada y con mucha energía, incluso en los últimos días del embarazo. “Paola es de esas embarazadas que no paran, se la pasa haciendo ejercicio, saltando y moviéndose todo el tiempo. A veces me toca decirle que por favor se calme”, bromeó.

Y es que, según contó en la entrevista, Paola sigue cumpliendo con presentaciones, giras y promoción de su música, a pesar de estar en la recta final de su embarazo. “Recién llegamos de Chile, fue un viaje largo, pero ella feliz, activa, cantando y con la mejor actitud. Ya empieza la ansiedad de los días previos, tanto la de ella como la mía”, confesó el cantante.

Durante la conversación, la locutora Manuela Cardona, de ‘El Klub‘, destacó la generosidad de la pareja, que ha sabido acompañarse y trabajar unida incluso en medio del embarazo. “Han sido muy generosos el uno con el otro. Paola sigue cantando, haciendo sus ‘shows’ y Jessi la apoya en todo”, comentó.

El bumangués, por su parte, no ocultó su emoción ante la llegada de su hija. “Estoy ansioso de conocerla. Ya quiero tenerla en mis brazos”, expresó con una sonrisa.

Además, Uribe confirmó que Emilia será su quinta hija, y que con su llegada siente que su familia está completa. “Sí, ya es la última. Dios sabe cómo hace sus cosas. Tengo cuatro hijos maravillosos y ahora viene Emilia, así que mi corazón está lleno”, aseguró.

¿Cuándo nacerá la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Mientras Paola Jara entra en la fase final del embarazo, la pareja disfruta de cada momento de esta espera, aunque no falten los sustos y las noches sin dormir. El cantante pidió a sus seguidores que acompañen con oraciones este proceso y prometió compartir con ellos el momento más esperado: el nacimiento de su hija Emilia.

Con su característico humor, Jessi cerró la entrevista recordando que, aunque la vida artística continúa, la prioridad ahora es la familia. “Estamos felices, nerviosos y agradecidos con Dios. Lo importante es que Paola esté bien y que Emilia llegue sana. Ya pronto estaremos contándoles la buena noticia”, concluyó.

