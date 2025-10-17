Los eventos de boxeo amateur entre creadores de contenido se han convertido en un fenómeno global que combina entretenimiento, rivalidad y espectáculo.
En Latinoamérica, uno de los encuentros más esperados es ‘Stream Fighters‘ 4, una producción liderada por el streamer colombiano WestCOL, que promete una noche llena de adrenalina, música y combates de alto impacto.
¿Cuándo y dónde será la pelea de Yina y Valdiri?
El evento se celebrará el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia, con capacidad para más de 24.000 asistentes. Las puertas se abrirán a la 1:00 p. m., mientras que el show principal comenzará a las 4:00 p.m. (hora Colombia). En México, la transmisión iniciará a las 3:00 p. m., y cada pelea constará de tres rounds.
Además de los combates, el evento incluirá presentaciones musicales a cargo de Farruko y Cosculluela, quienes pondrán el ritmo urbano a una velada que reunirá a figuras de diferentes países y plataformas digitales.
Cartel oficial de peleas de ‘Stream Fighters’ 4
El evento contará con seis combates oficiales entre creadores de contenido de Colombia, México, Argentina, Chile, República Dominicana y Perú. Estas son las peleas confirmadas:
- Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia).
- Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia).
- The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile).
- Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia).
- Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia).
- JH de la Cruz (Colombia) vs Cristo Rata (Perú).
De acuerdo con el orden previsto, el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz será uno de los primeros duelos femeninos destacados, programado hacia las 7:00 p. m..
Por su parte, la pelea estelar femenina estará protagonizada por Yina Calderón y Andrea Valdiri, dos de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, quienes cerrarán la jornada con una contienda que promete grandes emociones.
¿Cuánto cuesta ir a ver la pelea de Yina y Valdiri?
Las entradas para asistir al Coliseo Medplus ya están disponibles y ofrecen una amplia gama de precios según la ubicación: desde $ 141.000 pesos colombianos en las zonas generales hasta $ 10’530.000 en los palcos exclusivos, que brindan una vista privilegiada del ring y acceso a servicios VIP.
¿Dónde ver ‘Stream Fighters’ 4 en vivo?
Para quienes no puedan asistir presencialmente, el evento será transmitido en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial de Kick de WestCOL, donde también se emitirán las peleas preliminares, entrevistas exclusivas y las actuaciones musicales.
Esta transmisión permitirá a los fanáticos de toda Latinoamérica seguir minuto a minuto cada enfrentamiento y reacción del público en Bogotá.
Preparación de Andrea Valdiri para su combate con Yina Calderón
La empresaria e ‘influenciadora’ Andrea Valdiri ha compartido detalles sobre su intensa preparación para llegar en óptimas condiciones al ring:
“Mi entrenamiento incluye jornadas diarias de ejercicio, control de alimentación y sesiones de recuperación física. También trabajo mi mente para mantener la concentración y la resistencia. Más que una rivalidad, veo esta pelea como una oportunidad para demostrar disciplina y superación personal”.
Con millones de seguidores pendientes de cada publicación, ‘Stream Fighters’ 4 se perfila como uno de los eventos digitales más virales de 2025. Las historias de preparación, los retos entre influencers y la presencia de figuras internacionales garantizan una audiencia masiva tanto en el coliseo como en las plataformas de ‘streaming’.
‘Stream Fighters’ 4 no solo será un evento deportivo, sino un espectáculo de entretenimiento donde convergen la cultura digital, la música y la pasión por el boxeo amateur. Bogotá se prepara para vivir una noche inolvidable llena de energía, luces y emociones que marcarán un nuevo capítulo en el fenómeno de los combates entre creadores de contenido.
