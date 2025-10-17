Los eventos de boxeo amateur entre creadores de contenido se han convertido en un fenómeno global que combina entretenimiento, rivalidad y espectáculo.

En Latinoamérica, uno de los encuentros más esperados es ‘Stream Fighters‘ 4, una producción liderada por el streamer colombiano WestCOL, que promete una noche llena de adrenalina, música y combates de alto impacto.

¿Cuándo y dónde será la pelea de Yina y Valdiri?

El evento se celebrará el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia, con capacidad para más de 24.000 asistentes. Las puertas se abrirán a la 1:00 p. m., mientras que el show principal comenzará a las 4:00 p.m. (hora Colombia). En México, la transmisión iniciará a las 3:00 p. m., y cada pelea constará de tres rounds.

Además de los combates, el evento incluirá presentaciones musicales a cargo de Farruko y Cosculluela, quienes pondrán el ritmo urbano a una velada que reunirá a figuras de diferentes países y plataformas digitales.

Cartel oficial de peleas de ‘Stream Fighters’ 4

El evento contará con seis combates oficiales entre creadores de contenido de Colombia, México, Argentina, Chile, República Dominicana y Perú. Estas son las peleas confirmadas:

Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia).

Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia).

The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile).

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia).

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia).

JH de la Cruz (Colombia) vs Cristo Rata (Perú).

De acuerdo con el orden previsto, el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz será uno de los primeros duelos femeninos destacados, programado hacia las 7:00 p. m..

Por su parte, la pelea estelar femenina estará protagonizada por Yina Calderón y Andrea Valdiri, dos de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, quienes cerrarán la jornada con una contienda que promete grandes emociones.

¿Cuánto cuesta ir a ver la pelea de Yina y Valdiri?

Las entradas para asistir al Coliseo Medplus ya están disponibles y ofrecen una amplia gama de precios según la ubicación: desde $ 141.000 pesos colombianos en las zonas generales hasta $ 10’530.000 en los palcos exclusivos, que brindan una vista privilegiada del ring y acceso a servicios VIP.

¿Dónde ver ‘Stream Fighters’ 4 en vivo?

Para quienes no puedan asistir presencialmente, el evento será transmitido en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial de Kick de WestCOL, donde también se emitirán las peleas preliminares, entrevistas exclusivas y las actuaciones musicales.

Esta transmisión permitirá a los fanáticos de toda Latinoamérica seguir minuto a minuto cada enfrentamiento y reacción del público en Bogotá.

Preparación de Andrea Valdiri para su combate con Yina Calderón

La empresaria e ‘influenciadora’ Andrea Valdiri ha compartido detalles sobre su intensa preparación para llegar en óptimas condiciones al ring:

“Mi entrenamiento incluye jornadas diarias de ejercicio, control de alimentación y sesiones de recuperación física. También trabajo mi mente para mantener la concentración y la resistencia. Más que una rivalidad, veo esta pelea como una oportunidad para demostrar disciplina y superación personal”.

Con millones de seguidores pendientes de cada publicación, ‘Stream Fighters’ 4 se perfila como uno de los eventos digitales más virales de 2025. Las historias de preparación, los retos entre influencers y la presencia de figuras internacionales garantizan una audiencia masiva tanto en el coliseo como en las plataformas de ‘streaming’.

‘Stream Fighters’ 4 no solo será un evento deportivo, sino un espectáculo de entretenimiento donde convergen la cultura digital, la música y la pasión por el boxeo amateur. Bogotá se prepara para vivir una noche inolvidable llena de energía, luces y emociones que marcarán un nuevo capítulo en el fenómeno de los combates entre creadores de contenido.

