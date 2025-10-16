El evento de peleas de Stream Fighters 4 en Bogotá es uno de los eventos que se ha robado las miradas en medio de las sorpresas en el mundo del espectáculo a nivel nacional.

Luego del pesaje, que será este viernes 17 de octubre, los fanáticos presenciarán enfrentamientos entre figuras provenientes de Colombia, Argentina, Chile, México, Perú y República Dominicana. Además, el evento ofrecerá presentaciones de artistas reconocidos como Cosculluela y Farruko.

Gracias a la cartelera de peleadores y los espectáculos musicales, se espera que el canal de Kick de Westcol, que transmitirá el evento en vivo, supere los 1.4 millones de espectadores del año pasado.

La expectativa crece antes del campanazo oficial, revelando quiénes parten con ventaja y quiénes podrían sorprender en el Coliseo Medplus este sábado en Bogotá.

¿Por qué es la pelea de Yina Calderón contra Andrea Valdiri?

Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el choque principal de Stream Fighters 4, evento de peleas de ‘streamers’ y creadores de contenido que este 18 de octubre se lleva a cabo en Bogotá.

De acuerdo a las estadísticas de Stake, patrocinador de la velada, el duelo estelar que ha paralizado las redes entre Calderón y Valdiri tiene como favorita indiscutible a la segunda, que salta al ring con una probabilidad implícita de victoria superior al 85 %, dejando a la huilense con el reto de protagonizarla sorpresa más grande de la noche.

En otros combates, la balanza también se inclina con fuerza hacia Milica

(cerca del 75% de probabilidad) y JH (cerca del 74%), quienes se perfilan para dominar sus respectivos encuentros.

Sin embargo, la verdadera chispa de la noche podría encenderse en los duelos más parejos. Las batallas entre Shelao vs. Belosmaki y Karina García vs. Karely Ruiz prometen ser auténticos choques que puede dejar a más de uno boquiabierto.

Con probabilidades muy cerradas (alrededor del 60% para el favorito en ambos casos), y según los datos de Stake Colombia, se anticipa que el corazón, la estrategia y la resistencia serán los verdaderos jueces, elevando la expectativa a niveles máximos para el público presente y los

millones de espectadores en Kick.

“Karely llega con mucha presión mediática y ha estado entrenando fuerte tras su maternidad. Karina es local y también debuta. Si Karely podría irse con una victoria ajustada”, indicó la plataforma, con lo que García tiene menor posibilidad de acuerdo al pronóstico.

¿Dónde se puede ver el Stream Fighters 4 de Colombia?

Para ver Stream Fighters 4 desde Colombia, el evento será transmitido gratis y en vivo mediante la plataforma Kick, específicamente a través del canal oficial de WestCol, vía oficial y confirmada.

No estará transmitiéndose por canales de televisión abierta o de pago tradicionales, sino exclusivamente por esa aplicación / sitio web.

Aquí los pasos básicos para verlo:

Instalar la app de Kick en tu celular, tablet o dispositivo compatible, o ingresa a su versión web. Buscar el canal oficial llamado WestCol dentro de Kick. Conectarse al canal en el horario en que empiece el evento (hora local de Colombia) para seguir las peleas en vivo.

El evento se realizará el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, con apertura de puertas desde la 1:00 p. m. y el inicio oficial del show a las 4:00 p. m. hora local de Colombia.

Para quienes no pueden asistir en persona, esta transmisión gratuita por Kick permite que espectadores desde cualquier lugar de Latinoamérica (inclusive Colombia) sigan el evento sin costo.

¿Quién organiza el Stream Fighters 4?

El evento Stream Fighters 4 está organizado por el creador de contenido colombiano WestCol (Luis Fernando Villa, nombre real), quien se ha consolidado como promotor del fenómeno del boxeo de ‘influencers’ en Latinoamérica.

Stake es el patrocinador principal del evento más grande de Latinoamérica, que reúne a creadores de contenido, influencers y figuras mediáticas para que compitan en combates de boxeo amateur, complementados con show musical y transmisión digital.

“Stream Fighters 4 encapsula perfectamente la esencia de Stake Colombia: innovación, acción en vivo y una experiencia única para los fans. Al reunir a las figuras más grandes del ‘streaming’ de seis países, es el ejemplo más claro de cómo lo digital se convierte en un espectáculo real, vibrante y con un impacto masivo”, aseguró Diana Otálora, Gerente General de Stake Colombia y Latam.

Para Stream Fighters 4, WestCol figura explícitamente como el “organizador y presentador” del espectáculo que combina deporte, espectáculo y entretenimiento digital.

