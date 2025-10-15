La muerte de una reconocida ‘influenciadora’ en Bogotá se convirtió en un blanco para que surgieran especulaciones sobre la manera en que se presentó su fallecimiento, en medio de signos de asfixia en su cuerpo.

La mujer era allegada a Yina Calderón, quien fue una de las que se refirió al tema y hasta afirmó que consideraba “muy raro” lo sucedido, debido a que esa mujer discutió con el novio antes de su fatídico final.

Sin embargo, una versión mucho más allegada sirvió para conocer qué pasó en una situación que sorprendió a los miles de seguidores que la joven tenía en sus redes sociales.

¿Qué dice reporte médico de la muerte de ‘Baby demoni’?

El creador de contenido ‘El Barny’, amigo cercano de la fallecida ‘Baby demoni’, afirmó que el reporte médico que se conoció sobre el deceso dejó en evidencia que habría una intención de ella por agredirse a través de asfixia mecánica al usar un medio de suspensión.

“Fueron varios factores por los que no se pudo recuperar para salvarla, pero el indicio principal para el fallecimiento de Baby fue que se intentó quitar la vida, se intentó ahorcar”, contó el hombre en su cuenta personal de TikTok.

Precisamente, a propósito de declaraciones que han surgido en redes sociales en las que se sugiere otro tipo de situación detrás de este fatídico suceso, el joven fue punzante al indicarles a los seguidores qué hay detrás.

“No se dejen llenar la cabeza de cosas que dicen otros creadores de contenido que están hablando cosas que no son. Hay creadores que porque trabajaron conmigo hace unos meses con las keratinas dan información de la que no tienen pruebas que sea así”, aseguró.

Lo cierto es que en medio de ese relato sobre la situación que desembocó en la muerte de su amiga, el hombre expuso su vulnerabilidad sobre la realidad que vive en estos momentos.

“Es muy ilógico estábamos hablando sobre planes a futuro, sobre videos que venían y hoy estar despidiéndola”, reconoció en medio de esa explicación para el público.

Precisamente por eso prefirió no alargar mucho más el video en cuestión para no recabar en detalles que son parte de la intimidad de la mujer cuyo fallecimiento tomó por sorpresa a propios y extraños.

@elalejandrosoy Por Respeto a la familia solo les confirmaré lo sucedido el día de hoy, realmente no sabemos las causas de lo que sucedió pero algo que sí tengo claro es que mi “RUKITA” ya no está con nosotros. ♬ sonido original – EL BARNY 💜

¿Qué pasó con ‘Baby demoni’?

La información disponible indica que ‘Baby Demoni’, cuyo nombre real sería Alejandra Esquin, una ‘influencer’ colombiana cercana a Yina Calderón, falleció el 15 de octubre de 2025 bajo circunstancias que aún están siendo investigadas.

Yina Calderón indicó que el caso se presentó luego de tener una fuerte discusión con su novio en su vivienda, Baby Demoni fue encontrada en estado crítico y trasladada urgente a una clínica, donde lamentablemente murió.

También se mencionó que dos días antes del incidente la ‘influencer’ había sido sometida a una cirugía estética y se mostraba contenta con los resultados, lo que añade confusión acerca de las causas del desenlace.

Hasta ahora no hay confirmación oficial de una causa de muerte concluyente ni de cargos presentados contra ninguna persona. Las investigaciones están en curso y se espera que investigaciones forenses y periciales aporten luz sobre lo ocurrido.

¿Quién era ‘Baby demoni’?

Baby Demoni era una creadora de contenido e ‘influencer’ colombiana cercana al mundo digital de la farándula, conocida por su estilo visual, presencia en TikTok e Instagram y su relación con figuras mediáticas como Yina Calderón. Su nombre completo aparecía como Alejandra Esquin, aunque esa información no está totalmente confirmada públicamente.

En redes sociales, Baby Demoni cultivaba una comunidad con más de 100.000 seguidores, compartiendo contenido relacionado con moda, música urbana, estilo de vida e interacciones con su entorno social. Su publicación más reciente incluía ‘covers’ musicales, lo que muestra que también incursionaba en el ámbito artístico dentro del formato digital.

Su muerte fue reportada como ocurrida en circunstancias poco claras: fue hallada en su vivienda en estado crítico y trasladada a una clínica, donde finalmente falleció. La mujer era madre de una menor de edad a la que también le había creado redes sociales para compartir sus pormenores.

