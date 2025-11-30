El actor y explorador paranormal español ‘Rafa’ Taibo, ampliamente conocido en Colombia por su participación en investigaciones de fenómenos sobrenaturales, sorprendió recientemente a los oyentes de ‘la Kalle‘ al revelar cuál ha sido el lugar más cargado de energía y entidades que ha visitado en el país.

Aunque ha recorrido zonas emblemáticas como Armero (Tolima) y múltiples cementerios y haciendas abandonadas, Taibo confesó que el sitio que más lo impactó lo descubrió apenas hace un mes: ‘La Catedral’, la reconocida cárcel que Escobar construyó en Medellín.

“Nunca había visto mis dispositivos alertar con tanta intensidad”, dijo Taibo

Durante la entrevista, Taibo explicó que su llegada a este sitio ocurrió casi por curiosidad, sin imaginar que tendría una de las experiencias más fuertes de su carrera investigativa.

“Yo no voy para allá… no voy por allá”, aseguró entre risas. “Pero fíjate que ese lugar lo descubrí hace un mes. Estuve en lo que llaman ‘La Catedral’. Yo nunca, ni siquiera en Armero, había visto a mis dispositivos reaccionar así”.

El investigador contó que siempre lleva consigo un arsenal de herramientas tecnológicas para medir fenómenos electromagnéticos y posibles cambios energéticos en los lugares que visita.

“Yo no llevo uno, porque si llevas uno solo, los electrodos pueden medir interferencias. Lo que hago es llevar varios dispositivos a la vez. Si todos se activan al mismo tiempo, entonces probablemente están detectando algo real”, explicó.

Taibo reveló que él y su equipo incluso desmontan los aparatos para verificar que no tengan fallas internas o elementos que causen lecturas falsas. “Los destripamos, literalmente. Hay una bruja electromagnética entre los dispositivos, y aun así los desprogramamos para evitar errores”, contó.

Sin embargo, lo que vivió en la cárcel construida por Escobar superó cualquier duda: “Pusimos los dispositivos en ese lugar y nunca los había visto alertar con tanta intensidad. Era una cosa impresionante. Pero el mejor sensor, el que nunca falla, es el cuerpo: si tu instinto te dice ‘corre’, toca correr”.

¿Cuál fue la primera experiencia paranormal de ‘Rafa’ Taibo?

Más allá de sus investigaciones actuales, ‘Rafa’ Taibo sorprendió al público al narrar la que considera la primera experiencia paranormal de su vida. Ocurrió cuando era apenas un niño, en la vieja mansión de su abuelo en Ferrol, España.

La casa, ubicada en la histórica calle Real, era una construcción imponente de cuatro plantas donde la familia pasaba los veranos. Por comodidad, todos dormían en un mismo piso, excepto el pequeño Rafa, quien insistió en quedarse en una habitación de la última planta, la única que tenía baño propio.

“A medianoche me desperté con ganas de ir al baño”, recordó. “Cuando prendí una de las lámparas, había una mujer mirándome. Sus ojos se clavaron en los míos. Me dio tanto miedo que me tapé con la sábana para no verla”.

Cuando por fin reunió valor para mirar de nuevo, la figura ya no estaba.

Al amanecer, bajó corriendo a buscar a su madre. Ella, lejos de sorprenderse, lo escuchó con calma y tomó un viejo álbum de fotos familiares. “Pasó las páginas hasta que señalé a la mujer que había visto”, contó Taibo. “Le dije: ‘¡Ella es, mamá!’”.

La respuesta de su madre lo dejó sin palabras:

“Hijo mío, esa es tu abuela Inés. Falleció antes de que cumplieras un año. Te quería tanto, eras el sol de su vida… Estoy segura de que cuando la viste, ella se asustó más que tú”.

Ese episodio marcó profundamente a ‘Rafa’ y despertó su deseo de explorar lo desconocido. “Desde entonces me la pasaba en cementerios, en casas abandonadas, buscando entender qué había del otro lado”, confesó.

Y así, entre experiencias personales e investigaciones en lugares con gran carga histórica, nació el Rafa Taibo que hoy Colombia conoce: un explorador incansable de los misterios que habitan en los rincones más inesperados del país.