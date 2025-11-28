La incomodidad para Dua Lipa en Bogotá quedó en evidencia en un episodio de la excesiva emoción de seguidores en el Museo de Botero, lo que causó la molestia evidente para su pareja, el actor Callum Turner.

Sigue a PULZO en Discover

Eso desembocó en un llamado de atención fuerte por parte del equipo de trabajo de Dua Lipa en Colombia, que reaccionó a través de un comunicado desde la cuenta oficial de Instagram.

“Comunicamos a todos los fans de Dua Lipa en Colombia y público en general que rechazamos lo sucedido hoy mientras Dua, su familia y su equipo disfrutaban de un paseo en Bogotá. Entendemos la emoción de tenerla en nuestro país, pero queremos que ella y su círculo puedan disfrutar su visita a Colombia como lo han hecho en otros países de Latinoamérica”, indicó la organización en la primera parte del mensaje.

Lo cierto es que se llevó a cabo un aviso sobre las medidas que se presentan para este caso para la protección de la artista británica, reconocida en el mundo como una de las grandes de la música.

Lee También

“Nuestro trabajo es velar por el respeto hacia Dua bajo cualquier circunstancia; siempre expondremos situaciones que afecten su seguridad y bienestar. Pondremos un alto a esto, porque sin medidas firmes la gente seguirá acosando, persiguiendo y abrumando a Dua y eso no puede seguir ocurriendo. No aceptamos ni toleramos este tipo de actitudes hacia Dua”,se advirtió el comunicado.

Si bien Dua Lipa tuvo momentos divertidos en Bogotá, quedaron en evidencia otros hechos engorrosos, entre ellos el mencionado del Museo de Botero como detonante para el llamado.

“Los actos más bochornosos de anoche y de hoy no fueron realizados por fans colombianos, sin restar responsabilidad a los colombianos involucrados en el hostigamiento y acoso a Dua, pero siempre protegiendo el buen nombre de los fans colombianos que la amamos y respetamos su intimidad, su espacio y queremos que se lleve un recuerdo memorable de Colombia”, sentenció el texto.

Esta fue la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dua Lipa Colombia🇨🇴 (@dua.lipa.colombia)

¿Qué canción colombiana va a cantar Dua Lipa en Bogotá?

‘Antología’, de Shakira, sería la canción colombiana que interpretaría Dua Lipa en su concierto del 28 de noviembre de 2025 en Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá en su gira Radical Optimism Tour.

La información salió a flote porque en las afueras del escenario se escuchó ese tema musical de la barranquillera, lo que para muchos seguidores se convirtió en una especie de confirmación sobre el tema.

Lo cierto es que no hay alguna clase de ratificación, al punto que entre otros temas mencionados por medios y fans como posibles están ‘La tierra del olvido” de Carlos Vives, algún vallenato clásico o canciones populares de otros artistas como Juanes o Karol G.

La propia Dua Lipa ha explicado que la elección del “cover sorpresa” depende de un esfuerzo conjunto de su equipo: antes de cada etapa de la gira se arma una lista corta con varias canciones representativas del país para luego decidir cuál se adapta mejor al espectáculo.

Cabe resaltar que ‘Antología’ es una de los temas más emblemáticos en la trayectoria de Shakira, por lo que no parece descabellado que se convierta en la elegida por la británica para esta presentación frente al emocionado público de Bogotá en la segunda visita de ella a Colombia.

Existe una expectativa real entre sus seguidores de que Dua Lipa cante una canción colombiana en Bogotá, aunque no hay confirmación oficial de cuál será. Hasta que la artista o su equipo lo anuncien públicamente, cualquier título que se mencione es mera especulación.

Durante los conciertos recientes en otros países, Dua Lipa ha interpretado canciones locales: en Chile cantó en español, en Perú sorprendió con la cumbia ‘Cariñito’, muy reconocida en América Latina.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.