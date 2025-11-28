La visita de Dua Lipa al centro histórico de Bogotá se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales durante las últimas horas. Antes de presentarse en el Estadio El Campín como parte de su gira mundial ‘Radical Optimism Tour’, la cantante británica decidió recorrer algunas zonas emblemáticas de la capital, disfrutando de un plan cultural en compañía de su familia y de su pareja, el actor Callum Turner.

Su presencia en la ciudad no solo generó sorpresa, sino también una ola de emoción entre los seguidores que lograron cruzarse con ella.

La artista, reconocida por éxitos globales como ‘Training Season’, ‘Levitating’ y ‘One Kiss‘, quiso aprovechar su estadía para conocer de cerca la riqueza cultural de Bogotá. Por eso, eligió caminar por La Candelaria, uno de los sectores más representativos y turísticos de la ciudad, donde además visitó museos y compartió momentos con algunos artistas locales.

Su actitud cercana, tranquila y abierta al público llamó la atención de quienes estuvieron presentes durante su recorrido.

Uno de los puntos principales de su visita fue el Museo Botero, un espacio en el que Dua Lipa dedicó varios minutos a observar las obras expuestas y disfrutar de la colección que allí se exhibe.

Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida: rápidamente se corrió la voz de que la cantante estaba en el museo y decenas de admiradores llegaron hasta el lugar con la esperanza de verla de cerca, tomarse una foto o simplemente saludarla.

Al salir de una de las salas, la multitud ya se había convertido en un fenómeno imprevisto. Cientos de personas se acercaron para rodearla, muchos tratando de tomarse selfies, tocarla o expresarle lo mucho que la admiraban. Los gritos de emoción se mezclaban con el caos que produjo la inesperada cantidad de fans aglomerados en los pasillos del museo.

A pesar de la intensidad del momento, Dua Lipa mantuvo la calma y correspondió con sonrisas, agradeciendo el cariño, aunque siempre cuidando de mantener cierta distancia.

Callum Turner, su prometido, también fue protagonista de la escena. Visiblemente preocupado y fastidiado por la falta de control en el lugar y el tumulto que se formó alrededor de la pareja, preguntó en varias ocasiones si existía una salida alternativa para evitar la aglomeración.

La presión de la multitud hizo que el actor mostrara señales de molestia, especialmente al ver que varias personas intentaban tocar a la cantante o acercarse demasiado. En medio de la confusión, Turner tomó la iniciativa de abrir paso, apartando a algunos fans mientras guiaba a Dua Lipa hacia un lugar más seguro.

En un momento, una joven intenta tocar el rostro de la cantante, y Dua Lipa, con amabilidad pero firmeza, levantó la mano para decir “no”, dejando claro que deseaba mantener su espacio personal.

Este gesto se volvió viral y provocó comentarios divididos: algunos defendieron la reacción de la artista como un acto necesario de autocuidado, mientras otros lamentaron la falta de control del público.

¿Cuándo es el concierto de Dua Lipa en Bogotá?

El concierto de Dua Lipa en Bogotá se llevará a cabo este 28 de noviembre en el Estadio El Campín. Para esta presentación, algunos fanáticos especulan que la artista podría invitar a un talento colombiano como Carlos Vives o Aterciopelados, o incluso interpretar alguna canción icónica de figuras como Shakira, Juanes u otro artista nacional.

