En la mañana de este 15 de septiembre de 2023 falleció uno de los más importantes artistas colombianos, Fernando Botero a sus 91 años a causa de una neumonía. Dejó innumerables obras bajo su estilo y técnica llamada “Boterismo”, en donde se caracterizaban por ser figuras voluminosas y corpulentas. Conozca en qué horario y cuándo puede visitar su icónico museo ubicado en Bogotá.

(Vea también: Top 5 de los sitios para comer pollo asado en Bogotá; el último es conocido por muchos)

Museo Botero: planes para hacer en Bogotá

El Museo Botero cuenta con una variedad de obras y colecciones importantes a nivel internacional que se pueden encontrar en la capital del país. En el año 2000, el maestro Fernando Botero decidió donar al Banco de la República 123 obras de su autoría, en las cuales hay pinturas, dibujos y esculturas.

El museo está ubicado en la calle 11 No. 4 – 41, en el barrio La Candelaria. Está abierto de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 pm, en donde su último ingreso es a las 6:30 p.m. Los domingos y festivos su horario es de 10:00 a.m. a 5:00 p.m, con un último ingreso a las 4:30 p.m.

(Vea también: ChatGPT recomienda los mejores lugares para comer picada en Bogotá)

Recuerde que los días martes el museo está cerrado, y para los demás días no es necesario tener reservación. Esta exposición también tiene la posibilidad de ser recorrida bajo visita guiadas cómo se muestra a continuación:

Visita guiada en español: lunes a sábado (excepto los martes) a las 12:00 p.m. y a las 5:00 p. m. y domingo a las 12:00 p.m. No requiere reserva previa.

lunes a sábado (excepto los martes) a las 12:00 p.m. y a las 5:00 p. m. y domingo a las 12:00 p.m. No requiere reserva previa. Visita guiada en inglés: lunes a domingo (excepto los martes) a las 3:00 p. m. No requiere reserva previa.

Salga un poco de la rutina y arriésguese a visitar este museo que conserva todo el trabajo y las obras del maestro Botero, quien siempre vivirá en el corazón de todos los colombianos.

*Este artículo fue escrito y curado por el equipo de Robby Bienestar con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.