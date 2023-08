Encontrar una buena picada en Bogotá puede ser difícil porque no en todos lados se encuentra y si la hay, no tiene ese sabor único y delicioso. En el corazón de Bogotá, las plazas de mercado no solo son centros de actividad comercial y cultural, sino también tesoros gastronómicos que atesoran la autenticidad y el sabor de la cocina local.

(Vea también: ChatGPT reveló cuáles son las 7 maravillas de Colombia)

Estos son los mejores lugares para comer picada en Bogotá

Las picadas son un plato típico en la comida colombiana que está compuesta por carnes, embutidos, acompañamientos y condimentos. Le preguntamos a la inteligencia artificial en donde se podría encontrar las mejores picadas y estas fueron las 5 plazas de mercado que recomendó para poder encontrar este manjar:

Plaza de mercado Paloquemao: esta es una de las plazas de mercado más grandes y populares en Bogotá . Ofrece una amplia variedad de productos frescos y puestos de comida donde podrá encontrar picadas y otros platos locales. Está ubicada en la carrera 19 # 25-04, Bogotá.

esta es una de las . Ofrece una amplia variedad de productos frescos y puestos de comida donde podrá encontrar picadas y otros platos locales. Está ubicada en la carrera 19 # 25-04, Bogotá. Plaza de mercado La Perseverancia: es una plaza histórica que ofrece productos frescos y locales, así como una selección de restaurantes y puestos de comida que sirven picadas y platos típicos colombianos . Ubicada en la carrera 5 # 30A-20, Bogotá.

es una plaza histórica que ofrece productos frescos y locales, así como una selección de . Ubicada en la carrera 5 # 30A-20, Bogotá. Plaza de mercado 20 de Julio: aquí encontrará una variedad de opciones gastronómicas, desde picadas hasta comidas completas. Es un lugar frecuentado por locales en busca de alimentos frescos y sabrosos. Ubicado en la carrera 6 # 24 – 60 SUR.

(Vea también: Estos son los pueblos más hermosos de Colombia, según ChatGPT)

Plaza de mercado Samper Mendoza: esta plaza de mercado ofrece una experiencia auténtica donde puede disfrutar de diferentes tipos de picadas y platos tradicionales colombianos. Se encuentra en la carrera 25 No. 22 A 73, Bogotá.

esta plaza de mercado ofrece una y platos tradicionales colombianos. Se encuentra en la carrera 25 No. 22 A 73, Bogotá. Plaza de mercado La Concordia: esta plaza es conocida por su ambiente animado y su selección de puestos de comida que sirven desde picadas hasta platos de la cocina local. La encuentra en la calle 12 C No. 1 – 40, Bogotá.

*Este artículo fue escrito y curado por el equipo de Robby Bienestar con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.