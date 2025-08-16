Dormir bien y profundamente es un lujo para muchas personas alrededor del mundo, pues las alergias, el estrés y demás pueden hacer que muchos, aunque cierren los ojos, no descansen profundamente, por lo que al día siguiente se sienten agotados y su rendimiento en diferentes aspectos no es el mejor.

De hecho, muchos no descansan porque no respiran bien, ya sea porque tienen alguna alergia que los congestiona o porque tienen el tabique desviado, así que les toca respirar por la boca.

Ante esto, en redes sociales ha surgido una tendencia de taparle la boca a quienes no respiran bien para obligarlos a hacerlo solamente por la nariz para evitar los ronquidos y que así descansen mejor.

Sin embargo, esto tiene preocupadas a las autoridades, ya que esta tendencia podría afectar la salud de quienes lo intentan.

Por qué es malo taparse la boca para dormir

Tal como contó el creador de contenido Miguel Assal, quien además es un socorrista especializado, esta práctica pueden tener varias complicaciones dependiendo de la condición de cada persona.

Por ejemplo, para quienes tienen rinitis, el tabique desviado y más, esto puede causar menos oxigenación, ansiedad y falta de descanso por micro despertares, además de que la persona puede tener sensación de ahogamiento.

Por otro lado, si tiene apneas, elevación de la presión arterial o arritmias, puede significar riesgo cardiovascular, mientras que si la persona tiene reflujo, amanecerá inflamado y con problemas gastrointestinales porque no hay por dónde salga el eructo.

Por eso mismo, lo que recomienda el especialista en primeros auxilios es que antes de seguir cualquier tendencia, primero se consulte al médico para ver cuál puede ser la mejor solución, ya que por seguir este tipo de videos, muchos pueden resultar con afectaciones aún más graves que solo no poder dormir bien.

