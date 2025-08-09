La salud de Iván René Valenciano aún provoca incertidumbre entre sus miles de seguidores, teniendo en cuenta que ha vivido días difíciles en EE. UU., que incluso lo llevaron a hacer una vaca para cubrir con los gastos médicos.

Y es que el ‘Bombardero’ fue internado en una clínica por los niveles bajos de hemoglobina, lo que encendió las alarmas entre sus conocidos ante una posible enfermedad.

No obstante, fue el mismo Valenciano quien se refirió a su estado de salud, señalando a través de sus redes sociales que no tiene cáncer y que sus visitas al centro médico se deben a que le están aplicando hierro y algunos suplementos.

“Sigo en tratamiento, pero quiero aclarar que lo que me están aplicando por la vía son suplementos y hierro. Afortunadamente no tengo ningún tipo de cáncer. Gracias a todos por sus mensajes, llamadas y muestras de cariño. Su apoyo significa el mundo para mí”, escribió.

Cabe recordar que Valenciano, horas antes, había publicado unas crudas e impactantes fotos en donde se le ve sangre en la nariz y evidencia que no la está pasando bien. De hecho, tuvo que borrar de su perfil dichos videos.

“Aunque hoy no me siento muy bien, no quería dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo a toda la hinchada de Junior. Feliz aniversario 101 a este club que nos ha regalado tantos momentos inolvidables”, escribió.

