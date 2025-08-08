El mundo del periodismo deportivo colombiano se encuentra de luto por el fallecimiento de Eugenio Baena, uno de los comunicadores más reconocidos de la radio nacional y que se convirtió en una voz autorizada en eventos como mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos y Juegos Nacionales, entre otras importantes citas.

Sobre las 10 de la mañana, Caracol Radio informó sobre el deceso de Eugenio Baena Calvo, icono del periodismo y papá de la múltiple campeona de patinaje colombiana Cecilia Baena.

Días atrás, el mismo medio y la familia del periodista habían comunicado que Baena había sufrido 2 paros cardiorrespiratorios, por lo que fue internado en el Hospital de Bocagrande. Hasta hoy, se había dado una pequeña recuperación en su salud, pues ‘la Chechi’ Baena había manifestado que estaba en una habitación.

Minutos después de conocerse sobre la muerte de Baena, han ido apareciendo los mensajes de condolencia de reconocidos periodistas del país. Uno de ellos fue Iván Mejía Álvarez, quien no pudo ocultar su tristeza por la partida de quien fuera uno de sus grandes amigos en el recorrido profesional en los medios.

A ese hombre bueno no le aguanto más el corazón, tan grande como su figura. El Príncipe de Cartagena, Eugenio Baena, nos ha dejado. Paz en su tumba y un gran abrazo para la Chechi y toda la familia. Extrañaré las charlas beisboleras contigo y tu sentido de la amistad — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) August 8, 2025

El comentarista deportivo, retirado desde hace un par de años, comentó en su cuenta de X que “a ese hombre bueno no le aguanto más el corazón tan grande como su figura”, refiriéndose a Baena Calvo.

La muerte de “el príncipe de Cartagena”, como lo apodó, tomó por sorpresa a Mejía, quien le deseó “paz en su tumba”. El estremecedor mensaje que dejó en redes, también se extendió a los allegados del comunicador fallecido: “Un gran abrazo para ‘la Chechi’ y toda la familia”.

Finalmente, dejó una frase que mostró la cercanía y amistad que los unió durante varias décadas: “Extrañaré las charlas beisboleras contigo y tu sentido de la amistad”.

Quién era Eugenio Baena Calvo

Era periodista deportivo de Caracol Radio, especialista en diversas disciplinas, que contaba con más de 50 años de experiencia en los medios de comunicación, cubriendo diferentes eventos a nivel mundial. Baena falleció el viernes 8 de agosto de 2025, a los 71 años.

Baena Calvo era reconocido por ser el padre de la patinadora retirada Cecilia ‘la Chechi’ Baena, múltiple campeona del mundo en esa disciplina.

