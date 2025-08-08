Este viernes 8 de agosto, y con profundo pesar, el periodismo colombiano despide a Eugenio Baena Calvo, una de las figuras más emblemáticas de la radio deportiva en el país, quien falleció a los 71 años en Cartagena luego de complicaciones derivadas de un procedimiento quirúrgico cardíaco, confirmó Caracol Radio.

Baena, conocido cariñosamente como ‘El Bate’, sufrió el pasado 30 de julio un episodio médico grave que comenzó con un fuerte dolor torácico mientras se preparaba para su programa matutino.

Según reportes de Caracol Radio en su momento, fue trasladado de urgencia al Nuevo Hospital de Bocagrande en Cartagena, donde se le diagnosticó una obstrucción arterial severa.

“Iba evolucionando bastante bien con el tema, se estaba recuperando. Estaba con respiración mecánica, pero a los dos días de hacerle una intervención quirúrgica en una de las arterias que tenía taponadas por el problema cardiaco, lamentablemente falleció”, dijeron en la cadena radial.

Mensajes de despedida para Eugenio Baena

Pocos minutos después de conocerse su fallecimiento, diferentes colegas y referentes del periodismo deportivo en Colombia se pronunciaron al respecto y despidieron a uno de los comunicadores que más sabía del deporte en el país, sobre todo de béisbol y boxeo.

Acá, algunos de los mensajes:

Se nos fue Eugenio Baena, el amigo de la radio y de la vida. El periodista que más sabía de todos los deportes en Colombia. Una verdadera institución de la radio. Un abrazo y fortaleza para su familia. pic.twitter.com/neoG09bi55 — Diego Rueda (@diegonoticia) August 8, 2025

Con dolor en mi corazón por la partida de un caballero y maravilloso compañero. Te quiero mucho Eugenio Baena y tu alegría contagiosa la tendré presente en mi mente.

En el cielo estarás con tus camisas de flores hermosas ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 condolencias a su familia. https://t.co/ZpWVj4JMsW — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) August 8, 2025

Así te recordaremos Eugenio Bahena, con alegría en tu rostro y un ser florecido. Se van muchas historias, anécdotas, voz inconfundible. Personaje del periodismo deportivo colombiano. Descansa en Paz, Solidario saludo a la familia. Corazón arrugado. @Caracol_Cali pic.twitter.com/2Q3gjWBfvQ — Jose Alberto Ortiz R (@joseperiodista) August 8, 2025

Gran colega y amigo nos deja Eugenio Baena, paz en su tumba, este recuerdo del cubrimiento del Mundial Brasil 2014…luto en la casa @CaracolRadio pic.twitter.com/ZkSYRAxY0g — Jorge Hernán Peláez (@jhpelaez) August 8, 2025

Acaba de morir nuestro colega y periodista de @CaracolRadio Eugenio Baena Calvo. Tenía 71 años. Paz en su tumba y un enorme abrazo en su familia. pic.twitter.com/ZoIKer7Ht0 — Espinosa (@EspinosaRadio) August 8, 2025

Profundo dolor invade nuestros corazones por la partida del gran Eugenio Baena. Compañero y amigo. Un tipazo de esos que ya no quedan. Mi oración para que el Buen Dios traiga consuelo a su familia en este momento. https://t.co/iLkBmgoX3A — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 8, 2025

