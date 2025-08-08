Escrito por:  Redacción Deportes
Este viernes 8 de agosto, y con profundo pesar, el periodismo colombiano despide a Eugenio Baena Calvo, una de las figuras más emblemáticas de la radio deportiva en el país, quien falleció a los 71 años en Cartagena luego de complicaciones derivadas de un procedimiento quirúrgico cardíaco, confirmó Caracol Radio.

Baena, conocido cariñosamente como ‘El Bate’, sufrió el pasado 30 de julio un episodio médico grave que comenzó con un fuerte dolor torácico mientras se preparaba para su programa matutino.

Según reportes de Caracol Radio en su momento, fue trasladado de urgencia al Nuevo Hospital de Bocagrande en Cartagena, donde se le diagnosticó una obstrucción arterial severa.

“Iba evolucionando bastante bien con el tema, se estaba recuperando. Estaba con respiración mecánica, pero a los dos días de hacerle una intervención quirúrgica en una de las arterias que tenía taponadas por el problema cardiaco, lamentablemente falleció”, dijeron en la cadena radial.

Mensajes de despedida para Eugenio Baena

Pocos minutos después de conocerse su fallecimiento, diferentes colegas y referentes del periodismo deportivo en Colombia se pronunciaron al respecto y despidieron a uno de los comunicadores que más sabía del deporte en el país, sobre todo de béisbol y boxeo.

Acá, algunos de los mensajes:

 

