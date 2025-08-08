El mundo de la música regional mexicana y tex-mex está de luto con la pérdida de Leonardo ‘Flaco’ Jiménez, el virtuoso del acordeón y artista galardonado con múltiples premios Grammy. El artista falleció el 31 de julio de 2025, dejando un legado indeleble en el género musical que ayudó a dar forma, según informó revista Semana.

Nacido en San Antonio, Texas, en 1939, Jiménez demostró desde una temprana edad su excepcional talento para la música. Como referente de los sonidos norteños y la música conjunto y tejana, su influencia trascendió las fronteras de su país natal, llevando la tradición y bella sonoridad de su música a oídos de todo el mundo, como reporta la citada revista.

El lugar que obtuvo en la música no fue casual, su carrera, de más de siete décadas, estuvo marcada por colaboraciones con destacados artistas. Entre estos, figuran el supergrupo Texas Tornados, compuesto por estrellas de la talla de Freddy Fender y Doug Sahm. Esta unión musical logró un reconocimiento global, mostrando una fusión innovadora de estilos que combinaba elementos tradicionales mexicanos con influencias contemporáneas y estadounidenses, de acuerdo con el impreso.

La partida de ‘Flaco’ Jiménez ha golpeado fuertemente a la industria musical mexicana y latinoamericana. Desde Los Tigres del Norte, íconos del género norteño, hasta los fanáticos de la música regional mexicana, todos han elevado su voz para homenajear a una de las figuras más grandes de este género musical. En palabras de la famosa agrupación mexicana a través de Instagram, Jiménez fue “hermano del acordeón” y “leyenda de nuestra música”.

“Flaco” era el continuador de una tradición músical en su familia, su padre Santiago Jiménez Sr, un pionero de la música conjunto, le enseñó desde muy temprán a tocar instrumentos, iniciándose con el bajo sexto, para más tarde orientarse a su sello característico: el acordeón.

Pero Jiménez no solo será recordado por su arte, también ha sido un emblema cultural tanto en San Antonio como entre la comunidad mexicana en Estados Unidos. De hecho, su influencia en la cuna del conjunto, ha sido comparada con la de Louis Armstrong en Nueva Orleans.

Además de su música, su influencia continua se siente en los numerosos artistas a los que inspiró y en la identidad cultural que ayudó a reforzar entre la comunidad mexicana en Estados Unidos. La noticia de su fallecimiento, confirmada por su familia en sus redes sociales, ha dejado un vacío enorme que será difícil de llenar. A los 86 años y después de una larga enfermedad, Jiménez nos dejó, pero su música seguirá resonando

