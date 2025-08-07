El cantante barranquillero Brandon de Jesús López, más conocido en el mundo musical como Beéle, está viviendo uno de los episodios más dolorosos de su vida personal.

Este jueves 7 de agosto, medios locales informaron sobre el fallecimiento de su padre, Breyner López, durante la tarde. Aunque los detalles aún son escasos, se ha reportado que la causa probable fue un infarto en medio de una diálisis en la Clínica Portoazul.

La noticia rápidamente se difundió en redes sociales y plataformas dedicadas a la promoción del género urbano en Colombia. Dímelo King, un reconocido cantante e ‘influenciador’ que apoya y difunde el movimiento urbano en el país, fue uno de los primeros en expresar sus condolencias públicamente.

A través de su cuenta, informó que Breyner López, padre del artista Beéle, había muerto por un infarto y extendió un mensaje de solidaridad hacia el cantante en este momento tan complicado.

Hasta el momento, Beéle no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, pero sus seguidores han llenado sus redes con mensajes de apoyo y cariño. A pesar de las dificultades conocidas en su relación familiar, muchos destacan que la pérdida de un padre es un golpe profundo para cualquier persona.

Además, el diario local El Universal confirmó que la comunidad del barrio Simón Bolívar, donde vivía Breyner López, está consternada y de luto por la noticia de su fallecimiento del padre de Beéle. Este suceso ha causado un ambiente de tristeza en ese sector de Barranquilla, donde la familia y amigos recuerdan al hombre con respeto y cariño.

El club de fans del artista en Chile envió el siguiente mensaje: “Hoy nuestros corazones están de luto. Con profundo dolor, nos unimos al inmenso pesar que afecta a nuestro querido Brandon y a toda su familia por la pérdida de su amado padre.”

¿Cuál era la relación de Beéle con su padre?

Respecto a la relación entre Beéle y su padre, en meses anteriores Breyner López apareció en el programa ‘Lo sé todo’, donde habló abiertamente sobre el distanciamiento que existía con su hijo.

En esa entrevista, explicó que la madre del cantante y su pareja en ese momento habrían intervenido para alejarlo de su hijo, a pesar de que él siempre intentó apoyar y trabajar para sacar adelante a Beéle. Breyner aseguró que, a diferencia de otros taxistas, él se levantaba muy temprano y trabajaba largas horas con un único objetivo: cumplir el sueño de que su hijo se convirtiera en cantante.

El fallecimiento de Breyner López representa una pérdida importante en la vida del artista, quien en medio de esta situación enfrenta un momento de duelo y reflexión. Aunque la relación entre ambos no siempre fue fácil, queda claro que la figura paterna dejó una huella significativa en la historia personal y profesional de Beéle.

