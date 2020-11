green

Beéle, cantante costeño que el año pasado ganó fama nacional e internacional por la canción ‘Loco’, está siendo objeto de algunas críticas en redes sociales luego de que su papá se quejara públicamente de la forma como se ha comportado con su familia en el último tiempo.

“Hago este video para que la gente se entere de la verdad de mi hijo, lo desagradecido que ha sido conmigo. Hago este video porque tengo rabia”, expresó don Breyner López en los primeros minutos de la grabación.

El señor se quejó de que Beéle se ha olvidado de él, de sus abuelas, de sus tías y de todas esas personas que fueron importantes para su crianza. Además, el padre del artista está enfermo y está molesto porque el cantante de 18 años no lo ayuda con algo para sus medicinas.

“Le pedí que me ayudara con las medicinas. Él me prometió que me ayudaría con los servicios, con la comida, con las medicinas y no me ha dado nada. ¿Por qué? Porque él se metió a vivir con una muchacha, ella lo manipuló”, reclamó el hombre.

De igual manera, al padre del artista, que hace algunos días lanzó una nueva canción con Piso 21, recordó todos los esfuerzos que hizo para sacarlo adelante solo, llegando a asumir deudas con paga diarios para comprarle una guitarra eléctrica y darle la educación artística que quería.

“Está bravo conmigo porque lo denuncié ante la casa de familia, porque el tipo no me pasa nada. Yo era taxista. Los taxistas son testigos de todos los esfuerzos que hacía por mi hijo. Yo fui el que lo crie, porque la mamá nos abandonó cuando él tenía cinco años. Yo eché pa’lante a mi hijo, le pagué estudio, le pagué Bellas Artes a punta de paga diario. Tenía que trabajar duro. Ahora no puedo trabajar como taxista porque sufro de la presión, tengo una enfermedad que se llama anemia de células falciformes”, añadió don Breyner.

En la parte final del video, el señor demostró lo dolido que se encuentra con su hijo y le restó importancia a la ayuda económica que necesita, porque para él es más grave que Beéle sea ingrato con sus familiares.

“Yo no necesito tu plata, donde carajos te encuentres. No necesito mendigarte amor. Tú eres muy inocente y te están jodiendo, te estás rodeando de malas personas. No necesito tu plata, papito. Coja su plata y métasela por donde le quepa. Que la gente se entere de los sucios que tienes alrededor”, concluyó con rabia el señor.

A continuación, el video completo que grabó el padre del artista costeño y la canción por la que este se hizo famoso: