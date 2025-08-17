En una reciente entrevista para ‘Buen día, Colombia’, el actor Mauro Urquijo y su mamá abrieron su corazón y revelaron detalles poco conocidos sobre la relación del actor con sus hijos, su separación de la actriz Adriana López y el camino que uno de ellos emprendió al iniciar su transición de género.

La madre de Mauro Urquijo recordó cómo era la relación con Adriana López, expareja y madre de los hijos del actor: “Me parecía muy pispa”, comentó la mujer en la sección ‘En la vida de’, de ‘Buen día, Colombia’, refiriéndose al carácter vivaz de Adriana. Sin embargo, reconoció que la relación entre la pareja atravesó momentos difíciles por cuenta de infidelidades de la actriz con el actor.

A partir de ese momento, la comunicación se cortó por completo. “No volvieron a hablar. Cuando estuve consciente después de una enfermedad, pregunté dónde estaban mis hijos y me enteré que vivían en México. Quedamos apartados. Eran muy especiales, y la ausencia todavía me acompaña. Sueño con poder reencontrarme con ellos”, expresó con nostalgia.

El distanciamiento y la ausencia de sus hijos

La distancia física y emocional marcó a Mauro Urquijo, quien pasó de ser muy cercano a sus hijos a no tener contacto con ellos. La madre del actor lamenta que esa relación se haya perdido, recordando que antes de la separación eran muy unidos y compartían muchos momentos juntos.

“Ese es mi sueño más grande: volver a tener a mis hijos conmigo. Sueño con verlos”, confesó con la voz entrecortada.

¿Qué pasó con el hijo de Mauro Urquijo?

El hijo de Mauro Urquijo, Gregorio Urquijo, a quien el público conoció en Colombia por su talento para la actuación, parecía seguir los pasos de sus padres. Participó en la telenovela ‘La nieta elegida’, de RCN, donde su trabajo fue bien recibido. Sin embargo, después de esa producción, desapareció del ojo público, y durante un tiempo poco se supo de él.

Ese silencio se rompió este fin de semana, cuando reapareció en una entrevista para el programa ‘La red’, junto a su madre Adriana López. Allí, habló de un aspecto muy personal de su vida: hace un año inició su proceso de transición a mujer transgénero.

De Gregorio a Roz: un nuevo camino

Quien hasta entonces había sido conocido como Gregorio Urquijo, hoy se identifica como Roz. Durante la entrevista, contó que su transición comenzó bajo la supervisión de médicos y psiquiatras, y que actualmente vive con su madre en Ciudad de México.

Roz recordó cómo fue el momento en que le comunicó su decisión a Adriana López: “Le dije: madre, Roz no es debatible. Así es mi cuerpo, así está la cosa ahora”. La respuesta de su madre fue de aceptación y apoyo incondicional.

El proceso ha implicado cambios importantes, no solo físicos, sino también emocionales. Al reducir la testosterona, Roz ha enfrentado choques hormonales que le han causado altibajos anímicos. Sin embargo, asegura que está comprometida con su identidad y con vivir de acuerdo a lo que siente.

Un futuro con esperanza

Aunque la distancia entre Mauro Urquijo y sus hijos persiste, tanto él como su madre mantienen la esperanza de un reencuentro. La historia de Roz es, además, un ejemplo de cómo las decisiones personales pueden marcar un antes y un después en una familia.

Mientras Roz avanza en su proceso y construye su vida en México, el sueño de reconciliación y reencuentro sigue vivo en el corazón de Mauro y su madre, quienes, a pesar de las diferencias y la distancia, conservan el deseo de volver a estrechar esos lazos que un día fueron tan cercanos.

