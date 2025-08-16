La actriz colombiana Sara Corrales y el empresario argentino Damián Pasquini han capturado la atención de sus seguidores con una relación marcada por el romanticismo, la complicidad y un compromiso que ha florecido rápidamente.

(Ver también: Así reaccionó Róbinson Díaz cuando le preguntaron por Sara Corrales: su expresión lo dijo todo)

Desde que iniciaron su noviazgo en 2024, la pareja ha compartido momentos significativos que reflejan una conexión profunda, consolidada con su matrimonio civil el 14 de agosto de 2025 en Medellín, seguido de una ceremonia espiritual el 16 de agosto en la misma ciudad.

Su historia, llena de detalles emotivos y planes ambiciosos, ha sido un tema recurrente en los medios y redes sociales, donde ambos han abierto las puertas de su vida amorosa con entusiasmo.

Lee También

El romance entre Sara y Damián comenzó en México, donde ambos residen desde hace años. Corrales, reconocida por su trayectoria en telenovelas como ‘El señor de los cielos’ y ‘Vecinos’, encontró en Pasquini, un empresario especializado en marketing digital y comercio electrónico, a un compañero que comparte su visión de vida.

En octubre de 2024, luego de nueve meses de noviazgo, Damián propuso matrimonio a Sara en una romántica velada en Medellín, un momento que la actriz compartió con sus más de tres millones de seguidores en Instagram, destacando la magia y los aprendizajes que han fortalecido su vínculo. “Hemos vivido momentos mágicos, aprendizajes profundos y aventuras que nos han hecho crecer como pareja y como personas”, escribió Sara en una publicación que desató una ola de felicitaciones.

Cómo fue la boda civil de Sara Corrales y Damián Pasquini

La boda civil, celebrada en un restaurante de Las Palmas en Medellín, fue un evento íntimo y elegante, rodeado de familiares y amigos cercanos. Sara lució un vestido blanco diseñado por Benito Santos, con un escote en la espalda y mangas tres cuartos, mientras que Damián sorprendió con un traje verde oliva de Lugó Lugó, personalizado con un estampado de los ojos de su prometida en el interior del saco.

Los votos de la pareja, especialmente las palabras de Sara —“Eres mi ‘partner’ de vida, eres mi proyecto, eres mi presente, eres mi futuro”— conmovieron a los presentes, reflejando la profundidad de su compromiso. La celebración incluyó una sorpresa especial: la llegada de mariachis, que dieron un toque festivo a la velada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

Cómo fue la boda religiosa de Sara Corrales y Damián Pasquini

La segunda ceremonia, descrita como una “unión espiritual”, tuvo lugar el 16 de agosto de 2025 y reunió a 150 invitados de países como Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, España y Australia. Sara, fiel a su estilo, alternó tres vestidos durante el evento: uno principal para la ceremonia, otro para los rituales especiales y un tercero, más corto, para la fiesta posterior, que tuvo una temática parisina.

La pareja destacó que esta boda reflejaba su forma de pensar y ver la vida, incorporando rituales cuidadosamente seleccionados para hacer del momento algo único. Además, elementos colombianos como el ritmo y el sabor característico de la cultura de Sara estuvieron presentes, exaltando sus raíces.

“Sentí tu mirada. Me enamoré instantáneamente de tu sonrisa y nos dimos ese abrazo que fue el reencuentro de dos almas que llevaban mucho tiempo buscándose”, dijo Pasquini.

Por su parte, Sara le respondió: “Prometo que tus brazos seguirán siendo mi lugar favorito, y aunque me duerma en las películas a los cinco minutos, no hay lugar en el que prefiera quedarme dormida más que en tu pecho”.

Sara y Damián han compartido abiertamente sus planes futuros, incluyendo su deseo de formar una familia. En una entrevista con People en Español, Damián expresó su entusiasmo por enfocarse en la posibilidad de un embarazo tras la boda, mientras que Sara destacó la coherencia de su unión espiritual con sus valores personales.

La pareja, que planeó su boda durante 11 meses, ha mantenido a sus seguidores al tanto de cada detalle, desde la elección de los vestidos hasta la organización de una fiesta que prometió extenderse por cuatro días, consolidando su unión como uno de los eventos más comentados del año en la farándula latinoamericana.

(Ver también: Sara Corrales habló, por primera vez, de su separación y contó por qué entregó el anillo)

Con una relación que combina amor, complicidad y una planificación meticulosa, Sara Corrales y Damián Pasquini han demostrado que su historia trasciende las pantallas y las redes sociales. Su boda, tanto civil como espiritual, no solo marcó el inicio de una nueva etapa, sino que también dejó claro que están listos para construir un futuro juntos, lleno de ilusiones y sueños por cumplir

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.