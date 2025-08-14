La actriz colombiana Sara Corrales vive uno de los momentos más felices de su vida. Después de varios años enfocada en su carrera y sus proyectos personales, encontró el amor en el argentino Damián Pasquini, un empresario argentino al que define como su “alma gemela” y con quien cumplirá dos de sus más grandes sueños: llegar al altar y convertirse en madre.

El nombre de Damián Pasquini empezó a ganar relevancia en los medios deentretenimiento luego de que Corrales anunciara públicamente su compromiso en ‘Buen día, Colombia’. El hecho despertó la curiosidad de los seguidores de la artista, quienes no tardaron en querer saber más sobre el hombre que conquistó su corazón.

Este jueves 14 de agosto, la actriz paisa celebrará en Medellín su matrimonio civil con el empresario argentino, en una ceremonia íntima a la que asistirán únicamente familiares y amigos muy cercanos.

¿Quién es Damián Pasquini, esposo de Sara Corrales?

Aunque no pertenece al mundo del espectáculo, Pasquini ha acaparado miradas en redes sociales gracias a su atractivo físico, su porte elegante y su atlético cuerpo, que luce con naturalidad en las fotografías que comparte. Allí recibe constantes elogios y muestras de admiración de quienes lo siguen.

Damián es experto en ‘marketing’ y lidera su propia agencia tecnológica desde la que brinda asesorías especializadas en análisis de datos para optimizar las compras en línea. Su espíritu emprendedor y capacidad de liderazgo lo han llevado a dirigir importantes proyectos, consolidándose como un referente en su área. Actualmente, es director del GrupoMap y CEO de Azzgency Latam.

Sara y Damián se conocieron en México, país en el que la actriz ha residido durante una década y donde también ha desarrollado una sólida trayectoria en la televisión, interpretando distintos personajes que le han ganado reconocimiento internacional. La conexión entre ambos fue inmediata, impulsada por afinidades como su gusto por los viajes, los deportes extremos y la vida al aire libre.

¿Cuándo se comprometió Sara Corrales?

Tras nueve meses de relación, la pareja decidió dar un paso importante: comprometerse. El romántico momento ocurrió en Medellín, ciudad natal de Corrales, y desde entonces, ambos no han dejado de compartir en redes sociales imágenes y recuerdos que reflejan la felicidad de esta nueva etapa.

La actriz dio a conocer la noticia con una emotiva publicación en Instagram, en la que expresó sus sentimientos y la ilusión que le causa el futuro junto a su pareja. En su mensaje, agradeció a la vida por haber cruzado sus caminos y destacó el amor, la confianza y la tranquilidad que Pasquini le ha brindado desde el primer día.

“Con el corazón lleno de amor y alegría, queremos compartir con ustedes la noticia más especial de nuestras vidas: ¡Nos comprometimos! Desde que nuestros caminos se cruzaron, hemos vivido momentos mágicos, aprendizajes profundos y aventuras que nos han hecho crecer como pareja y como personas. Lo que comenzó como una conexión única se ha convertido en un amor que no deja de sorprendernos y fortalecer cada día. Y hoy, con emoción inmensa, decidimos dar el siguiente gran paso: ¡Vamos a construir una vida juntos como marido y mujer!”, escribió Sara en su perfil.

¿Cuándo se casa Sara Corrales?

Con este compromiso, Sara Corrales y Damián Pasquini no solo sellan su amor, sino que también dan inicio a los planes que han soñado para 2025: celebrar su matrimonio civil este jueves 14 de agosto y una unión simbólica que se llevará a cabo este sábado 16 de agosto, además de formar una familia. Ambos han manifestado que este nuevo capítulo estará lleno de proyectos compartidos, viajes y experiencias que seguirán fortaleciendo su unión.

Así, la actriz colombiana y el empresario argentino se preparan para vivir un año cargado de emociones, en el que el amor, la complicidad y los sueños en común serán los protagonistas de su historia.

