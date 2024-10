Sara Corrales se había comprometido con Rafael Gutiérrez, su exnovio mexicano, con el que viajó a Europa y donde recibió dicha propuesta. En redes sociales ella lucía muy feliz y segura, pero poco tiempo después la propuesta se derrumbó y ella volvió a la soltería.

Según comento, había ciertas cosas que no le cuadraban de su expareja, por lo que decidió pasar por el mal momento de decir que no poco tiempo antes del matrimonio, que terminar casada con una persona con la que no se veía a futuro.

(Vea también: Qué pasó con ganador de ‘Protagonistas’ que fue novio de Sara Corrales en el programa)

Duró varios meses sola, pero volvió a encontrar el amor en Damian Pasquini, quien, según su perfil en Instagram, es un emprendedor, socio y director del GrupoMap y CEO de Azzgency Latam, una agencia especializada de Amazon.

No hace parte del mundo del entretenimiento, pero ha trabajado con varias marcas importantes como Pepsi, Nestlé, McDonalds, L’Oréal, Distroller, MasterCard y Microsoft, según su perfil profesional de LinkedIn.

(Vea también: “Se convirtió en amor”: Sara Corrales, sobre actor del que se enamoró en ‘reality’)

Sara Corrales anunció que se casa con tiernas palabras

A través de las redes sociales, Sara Corrales anunció su compromiso:

“Desde que nuestros caminos se cruzaron, hemos vivido momentos mágicos, aprendizajes profundos y aventuras que nos han hecho crecer como pareja y como personas. Lo que comenzó como una conexión única se ha convertido en un amor que no deja de sorprendernos y fortalecer cada día. Y hoy, con emoción inmensa, decidimos dar el siguiente gran paso: Vamos a construir una vida juntos como marido y mujer.

Ahora empieza una nueva etapa, llena de ilusiones, planes y sueños por cumplir. Nos sentimos bendecidos de emprender este camino uno al lado del otro y estamos ansiosos de compartir con ustedes cada paso hacia el día en que digamos: ‘Sí, acepto’“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SARA ✮ CORRALES (@saracorrales)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.