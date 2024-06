Sara Corrales ha sido una de las mujeres más lindas de Colombia por muchos años. Sin embargo, sus historias de amor han sido muy criticadas en diferentes momentos.

(Vea también: Qué pasó con ganador de ‘Protagonistas’ que fue novio de Sara Corrales en el programa)

Luego de haberse ido de Colombia y haber dejado atrás la polémica que protagonizó junto a Robinson Díaz, probó suerte en México y no solo logró quedarse con un buen trabajo en la actuación, sino que encontró nuevamente el amor.

Su pedida de mano fue soñada, no contó detalles, pero fue mientras estaban viajando por Madrid, España. Presumió su anillo con una foto en sus redes sociales, pero en cuestión de semanas confirmó la ruptura de su relación de años y, con ello, su matrimonio.

Ahora, luego de dos años, Corrales subió un video en sus redes sociales en el que habló del suceso que le marcó su vida:

“Todos quieren una relación respetuosa, basada en el diálogo, y para yo haber logrado esta relación tuve que pasar por una etapa de varias relaciones. Ustedes saben que a mí me dieron el anillo, yo me iba a casar, supuestamente, y tuve la valentía de agarrar ese anillo, devolverlo y decir: ‘No me caso, muchísimas gracias’, porque no era la relación que yo soñaba, no me sentía completamente segura, porque yo sabía que no era esa persona que yo soñaba para que fuera el papá de mis hijos, entonces tuve la capacidad de dar un paso atrás“.

(Vea también: “Se convirtió en amor”: Sara Corrales, sobre actor del que se enamoró en ‘reality’)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.