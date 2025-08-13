En el capítulo 30 del ‘Desafío Siglo XXI’, Yudisa, integrante del equipo Gamma, vivió un momento de angustia durante el Desafío de Sentencia y Servicios que se desarrolló en el ‘Box’ amarillo.

La prueba, que consistía en escalar y descender una rampa mientras los competidores permanecían unidos por una cadena a la cintura, puso a prueba la resistencia y coordinación del grupo.

Cuando la escuadra naranja estaba en el último obstáculo, Zambrano y ‘Rata’ lograron pasar al otro lado de la estructura. Sin embargo, en el turno de ‘Cris’, este se lanzó siguiendo una indicación del atleta olímpico, sin notar que Yudisa —atada a él— estaba retenida por el peso de ‘Mencho’ y Rosa, quienes aún no habían subido.

Este es el momento del incidente:

Desafío Siglo XXI: gritos y rescate

La tensión se apoderó del momento cuando Yudisa quedó atrapada entre el peso de sus compañeros de ambos lados de la rampa. Entre gritos de dolor y llamados de auxilio, el equipo actuó rápidamente para subir a las competidoras que faltaban y liberar a ‘la Abejita’.

Con esfuerzo conjunto, cinco de los ‘Súper Humanos’ cargaron a la participante hasta la línea de meta, asegurando así que el equipo Gamma se quedara con el segundo lugar en la competencia.

Atención médica y reclamos en el ‘Desafío Siglo XXI’

Apenas cruzaron la meta, personal médico intervino para estabilizar a Yudisa. Le dieron hidratación, elevaron sus piernas y verificaron que estuviera en condiciones de continuar en la competencia. Mientras esto ocurría, Zambrano expresó su molestia con la estrategia del grupo, alegando que no siguieron sus recomendaciones.

Ya recuperada, Yudisa no dudó en reclamarle al capitán por las decisiones tomadas, asegurando que pusieron en riesgo a las mujeres del equipo. El incidente dejó en evidencia las tensiones internas y los retos de coordinación que enfrenta la escuadra en la ‘Ciudad de las Cajas’.

