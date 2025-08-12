En 2023, ‘Black‘ se convirtió en uno de los participantes más recordados del ‘Desafío‘. Su carácter fuerte y su estilo individualista dentro del programa de convivencia provocaron opiniones divididas entre los televidentes.
Sin embargo, tras su paso por el ‘reality’, su vida dio un giro inesperado: dejó atrás el trabajo centrado en su cuerpo y decidió dedicarse de lleno a su fe, convencido de que Dios lo llamó a un nuevo propósito.
(Vea también: ‘Black’ no evadió polémica del ‘Desafío’ y sorprendió con reacción a destrozos millonarios)
Antes de este cambio, ‘Black‘ había construido una presencia notable en redes sociales, donde compartía fotos de su cuerpo y rutinas de entrenamiento. Gracias a su físico, llegó a crear ingresos y atraer miles de seguidores.
“Siempre he sido deportista, me dediqué al fisicoculturismo y trabajé con mi cuerpo, pero no lo quería para mi vida. Lo hacía porque las personas me lo pedían mucho. De hecho, antes de entrar al ‘Desafío’ tenía 8.000 seguidores y muchos me escribían diciendo: ‘Yo pagaría por verte, me encanta tu cuerpo’. Todo eso reflejaba mucho morbo”, relató.
Aunque el reconocimiento y las ganancias eran evidentes, ‘Black‘ asegura que, en el fondo, no se sentía cómodo. “Siempre he sido consciente de mi mundo y de que Dios vendrá a juzgar a las personas pecadoras. Creo que ese estilo de vida no me acercaría a Él”, afirmó.
El punto de quiebre llegó en enero de este año, cuando asegura haber tenido una revelación divina a través de un sueño que lo marcó profundamente.
“Soñé que caminaba por un pueblo y, de repente, vi una lucecita que bajaba. Luego se hizo más fuerte, más potente, brillando con más intensidad, hasta que disparó un resplandor y se fue. En la tierra, empezaron a subir luces pequeñas. Sentí temor, me desperté aturdido y fue tan real que me dejó intranquilo. Lo interpreté como un aviso de Dios para que me preparara”, contó.
Tras compartir su experiencia con su pastor, entendió que debía apartarse de una vida enfocada en mostrar su cuerpo y en recibir atención por razones superficiales. Desde entonces, tomó la decisión de dejar atrás ese estilo de vida.
“Estoy soltero, pero quiero formar una familia, vivir en el camino de Dios, leer la Biblia y llevar una vida de fe. Trato de orar, ayunar, asistir a la iglesia y mejorar en muchas áreas para que el Señor me ayude y, así, poder ayudar a otras personas”, explicó.
Ver esta publicación en Instagram
Su meta ahora es convertirse en predicador y utilizar su experiencia para inspirar a otros. Aunque sigue siendo entrenador y mantiene su disciplina física, ha transformado su imagen pública. Ya no comparte fotos de su cuerpo en redes y ha cambiado su forma de vestir, optando por prendas holgadas y estilos que, según él, transmiten su nuevo enfoque de vida.
La nueva vida de ‘Black’, exconcursante del ‘Desafío’
Además, sueña con abrir su propio local, en el que combinaría su trabajo como entrenador con la venta de ropa deportiva más discreta y cómoda. “Quiero que lo que haga esté alineado con mis valores actuales. Ya no me interesa exhibirme, sino que las personas vean que hay un propósito más grande”, aseguró.
Ver esta publicación en Instagram
Para ‘Black’, este cambio no ha sido sencillo, pero sí gratificante. “He dejado cosas atrás, pero he ganado paz. Ahora sé que mi vida tiene un sentido que va más allá de lo físico. Estoy construyendo algo que me permita acercarme cada vez más a Dios y guiar a otros en ese camino”, concluyó.
De polémico concursante del ‘Desafío’ a hombre de fe, la historia de ‘Black‘ es un ejemplo de transformación personal y espiritual, en la que las redes sociales, el físico y la fama pasaron a un segundo plano para dar paso a una vida con propósito
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO