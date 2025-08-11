Así como hay figuras de la talla de Érika Zapata que se han vuelto muy populares entre los colombianos, hay quienes se han ganado el reconocimiento público sin mostrarse en pantalla.

Así existe un llamado ‘influenciador’ que lejos de las actitudes controversiales o de buscar que sus publicaciones tengan alguna intención de exaltarse a sí mismos o su estilo de vida, lleva a cabo una labor que es admirable.

Sin que se le conozca el rostro en Colombia, su voz y su actitud lo han convertido en un referente inspirador en un momento en el que el país busca un alivio frente a una dura situación.

Lee También

¿Quién es el ‘influenciador’ que ayuda y no se muestra en cámara?

Camilo Cifuentes es un creador de contenido colombiano que se ha vuelto viral y querido en las redes sociales por sus videos de ayuda social, en los que apoya a vendedores ambulantes, emprendedores y personas vulnerables sin mostrar su rostro. Se diferencia del famoso imitador y humorista del mismo nombre.

La identidad de Camilo Cifuentes es uno de los elementos clave de su marca personal. En una entrevista con un medio regional, el ‘influencer’ manizaleño explicó que su decisión de mantenerse en el anonimato se debe a que no busca la fama ni el reconocimiento personal.

Su objetivo principal es que el protagonismo de sus videos recaiga en las personas a las que ayuda, haciendo que la acción de solidaridad sea el mensaje central. Esta filosofía ha resonado profundamente con su audiencia, que valora la autenticidad y el altruismo de su labor.

En sus videos, Cifuentes se acerca a vendedores ambulantes, les compra sus productos, les da dinero extra y a menudo les regala electrodomésticos o herramientas para mejorar sus negocios. Su frase “yo afán no tengo”, se ha convertido en un sello característico de su estilo, transmitiendo calma y empatía en sus interacciones.

El contenido se filma desde una perspectiva en primera persona, lo que permite a la audiencia ver la reacción genuina de las personas que reciben su ayuda. Este enfoque ha causado una gran comunidad de seguidores que no solo se conmueven, sino que también se sienten motivados a replicar su mensaje de bondad.

Detrás de esa historia, está la de un hombre que de hecho no tenía ninguna clase de vínculo con los medios audiovisuales al momento de empezar este proyecto en 2022.

¿Cuál es el nombre real de Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ colombiano?

El nombre real del ‘influencer’ Camilo Cifuentes es Juan Camilo Jurado Cifuentes, de 28 años, actualmente es estudiante del Sena en una tecnología en mecánica industrial, y es oriundo de Manizales.

Su madre, Paula Cifuentes, exaltó en conversación con Telecafé que desde la niñez el hombre demostró respeto por los demás y se le inculcaron valores de solidaridad, algo que ha llevado a cabo. Lo cierto es que su impulso arrancó en un día que no pintaba bien para él.

“Una vez salí de la empresa a trabajar en la noche. Yo llegué a la casa, estaba un poco triste porque no tenía casi dinero y me acosté. Me desperté como a las 10:30 de la mañana y una muchacha me escribió por Tiktok: ‘Hola, Camilo, yo soy de Manizales. Yo quiero aportarte 200.000 pesitos para que sigas con esa hermosa labor’ Todo se dio porque ella me dio 200.000 pesos, le hice dos videos con una señora de Crem helado y con otra persona y le di 20.000 pesos, él es un muchacho que vende galletas y ese video fue el que detonó todo. Ahí se hizo viral”, relató sobre su experiencia.

Lo llamativo es que afirmó que su equipo de trabajo apenas lo conforman cuatro personas que son su novia, su mamá, su hermano y él mismo, lo que deja en evidencia la sencillez del proyecto.

Desafortunadamente, puso sobre la mesa una complicación debido a que hay quienes reutilizan sus videos en otras cuentas de redes sociales para pedir dinero a su nombre de manera ilegal.

“Es muy complicado porque las personas quieren lucrarse. Al ver que es anónimo, ellos quieren lucrarse, roban el contenido piden dinero a la gente no les importa decir que son Camilo Cifuentes, no les importa decir que ellos lo hicieron y da un poquito como de ira, un poquito de tristeza porque yo lo hago sin lucrarme y sin buscar nada a cambio. Entonces por qué otras personas lo tienen que hacer. Es una pelea todos los días para poder eliminar cuentas de Facebook porque cada vez son más usuarios que se roban los videos”, relató.

A pesar de ese lunar en la tarea que lleva a cabo, reconoció el optimismo de llevarla a cabo debido a que los comerciantes a los que les ayuda en ese momento después le informan que sus negocios alcanzan una mejoría.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.