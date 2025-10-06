El periodista Diego Guaque reapareció en redes sociales para aclarar los rumores que se difundieron sobre un supuesto deterioro en su salud. En un video compartido con sus seguidores, el comunicador aseguró que se encuentra en buen estado y que continúa trabajando en nuevos proyectos para el programa ‘Séptimo Día’, de Caracol Televisión.

“Para avisarles que no he recaído, que no estoy muerto, que estoy bien”, expresó con humor el periodista, quien hace algún tiempo superó una dura batalla contra el cáncer. Guaque explicó que las publicaciones falsas que circulan por Facebook y WhatsApp suelen tergiversar su situación y provocar preocupación innecesaria entre quienes siguen de cerca su carrera.

Qué pasó con Diego Guauque

Aunque admitió que este tipo de rumores lo hacen reflexionar sobre los temores que enfrentan quienes han superado una enfermedad grave, dejó claro que actualmente goza de buena salud y mantiene una actitud positiva. “Por fortuna estoy bien, le pido siempre a Dios por mi salud”, añadió.

Con su característico tono sereno, el periodista también adelantó que está preparando un especial que pronto será emitido en ‘Séptimo Día’, confirmando así que continúa activo en su labor periodística y enfocado en nuevos reportajes.

