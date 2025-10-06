Por medio de su cuenta X, Alejandro Leiva Salazar, más conocido como Piter Albeiro, compartió un video de 10 minutos, en el que le respondió a Alfredo Serrano Zabala, comunicador social que tiene un programa llamado ‘Periodismo sin corrección’, en Tercer Canal, quien comentó que el humorista habría hecho parte de un acto de tortura en la ciudad de Tunja, todo basado en un relato que supuestamente le llegó por parte de un muchacho.

En esa misma publicación hecha por Piter Albeiro, mencionó que estuvo en prisión en Boyacá por ese caso, pero que fue encontrado inocente gracias a las investigaciones, esta mención la hizo para aclararle a Serrano que todas las investigaciones y acusaciones siempre deben estar sustentadas con documentación y pruebas, ya que no es correcto andar señalando sin fundamentos.

Lo que asegura Alfredo Serrano Zabala en su programa, basado en lo dicho por un joven, es que: “Aquí me llega un muchacho y me trae una historia de que él, siendo policía en Tunja, siendo su compañero Piter Albeiro, me dice que un domingo en la tarde había llegado como al casino y vio un humo allá, escuchó unos gemidos y no sé qué. Y él corre y encuentra a un par de señores, muchachos que estaban esposados y estaban quemándose. En síntesis, uno muere ahí y el otro fallece en la clínica en Tunja. Ese es el resumen”.

Precisamente, Piter Albeiro le respondió de frente al comunicador social: “Señor Alfredo Serrano, a qué se refiere con que yo tengo o debo tener cuidado de no nombrarlo ¿A qué se refiere? ¿Pongo en peligro mi vida? ¿Estoy expuesto a algún peligro por nombrarlo a usted?“, fue una de las intervenciones del comediante a lo dicho por el periodista, quien aseguró que Leiva ha tenido cuidado de no nombrarlo nunca.

De inmediato el humorista también le exigió que para hacer acusaciones de ese tipo es necesario contar con documentos o pruebas, porque está muy mal que un periodista o un medio se base solo en lo dicho por alguien y no en los registros oficiales y válidos para las autoridades investigativas. Además, aseguró que Alfredo Serrano, junto a Javier Álvarez Platero (quien lo amenazó de muerte), han tratado de manchar su nombre en varias ocasiones.

¿Qué negocios tiene Piter Albeiro?

El reconocido comediante Piter Albeiro ha demostrado un notable olfato empresarial al construir un portafolio de negocios que va más allá del mundo del entretenimiento. Su incursión más visible es en el sector del transporte de lujo y la renta de vehículos con la compañía ‘Super Nice: rent a Car’. Esta empresa no solo atiende la demanda de automóviles, sino que también se expande al rubro marítimo con ‘Super Nice Boat Rental’, ofreciendo servicios de alquiler de yates. Este doble enfoque en la movilidad, tanto terrestre como acuática de alto nivel, subraya una estrategia de diversificación pensada para captar a un público con poder adquisitivo en busca de experiencias exclusivas.

La veta emprendedora del humorista también lo ha llevado a explorar el sector de eventos y entretenimiento infantil con la empresa ‘Switch Doral’. Esta compañía se especializa en la organización de fiestas y celebraciones para niños, complementando su oferta de negocios con un nicho familiar y de experiencias.

