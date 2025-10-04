Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores con una confesión íntima y dolorosa en medio de una entrevista con el pódcast ‘Más allá del silencio’, conducido por el periodista Rafael Poveda. En el diálogo, la también creadora de contenido reveló que perdió un bebé con el cantante B-King, quien fue asesinado hace unas semanas en México junto al también artista Regio Clown.

Hasta ahora, esta historia era desconocida para la opinión pública, y la misma Marcela aseguró que muy pocas personas sabían por lo que ella y B-King pasaron en ese momento. Recordó que junto a Byron Sánchez Salazar —nombre real de B-King— atravesaron una fuerte crisis económica debido a una inversión fallida en ‘trading’ que, según dijo, les significó la pérdida de al menos 2.000 millones de pesos.

Ese panorama, sumado a los hábitos que ella esperaba que B-King dejara atrás, la llevó a pensar que un hijo podría ser el punto de equilibrio en su relación.

“Claro, ella [la mamá de B-King] sabe que yo perdí un bebé de él… Empezó toda esa crisis y yo dije: ‘De pronto, si tenemos un bebé, él accede a eso que yo quería que hiciera’. Dejé de planificar, y en toda esa pérdida del dinero se me cayó el pelo, empecé muy enferma, con un dolor en el estómago, porque era mucha la presión que tenía con todo ese dinero perdido”, contó la DJ.

La también empresaria relató que un día, en medio de los problemas económicos y personales, llegó a su casa y colapsó debido a un dolor intenso en el estómago. Ante la emergencia, pidió que la llevaran a una clínica, donde recibió una noticia inesperada: estaba embarazada.

“Me dijeron: ‘Marcela, ¿ya sabes que estás embarazada?’. Yo había dejado de planificar, pero no pensé que fuera a ser tan rápido porque llevaba muchos años planificando. Pero me dicen: ‘Hay que ver si esto fue un aborto, hay que hacer unas ecografías, unos exámenes para encontrar el feto’. Yo recibí esas noticias y él estaba ahí conmigo”, recordó en el mencionado espacio.

Acá, lo que narró la DJ (minuto 33:11):

Ese día fue internada para estudios más profundos, y aunque inicialmente había esperanza, el desenlace fue devastador.

“Esa noche me dejan internada, pero en ese momento no se había confirmado que el bebé ya no estaba. Solo estábamos esperando a unas ecografías para poder confirmar. Nos mirábamos y él [me decía]: ‘Vamos a ser papás’. Pero era esa emoción confusa porque teníamos esa situación médica como que no asimilábamos. Al otro día me hicieron el examen y había perdido el bebé”, narró entre lágrimas.

Cómo reaccionó la mamá de B-King a la pérdida del bebé

Marcela Reyes contó que la mamá de B-King, Adriana Salazar, estuvo pendiente de ellos en ese momento tan difícil, aunque siempre con respeto hacia su relación.

“Su mamá se comunicó conmigo, me mandó un mensaje. Para qué, ella siempre estaba muy pendiente de su hijo y de mi hogar. Pendiente, pero respetuosa, ella nunca fue una suegra entrometida. Me mandó un mensaje sobre el bebé y me dijo que tranquila, y ahí empezamos a asumir la pérdida del bebé. A Byron le dio muy duro, él era más sensible”, reveló la DJ en la misma charla.

Más allá del impacto físico y emocional que tuvo que enfrentar, Marcela reconoció que la pérdida del bebé significó un golpe profundo para B-King, quien vivió el duelo de manera muy sensible. Según la DJ, esa experiencia los unió aún más en medio de una tormenta marcada por las dificultades económicas y la presión personal.

La artista resaltó que fue una de las etapas más duras de su vida, ya que no solo debió enfrentar la pérdida del embarazo, sino también el colapso financiero y los problemas de salud que se desataron como consecuencia del estrés.

La revelación de Marcela Reyes pone en evidencia una faceta íntima de su relación con B-King que nunca había salido a la luz. Aunque ambos eran figuras públicas y solían compartir aspectos de su vida en redes sociales, este episodio permaneció en silencio hasta ahora.

La DJ aseguró que decidió hablarlo porque, con la muerte del artista, muchos desconocen las luchas y los sacrificios que hicieron juntos en el camino. Además, afirmó que la mamá de B-King sabe bien que ella siempre estuvo a su lado, incluso en momentos tan difíciles como la pérdida del bebé.

