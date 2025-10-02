En las últimas horas, la madre del cantante Byron Sánchez Salazar, conocido en la escena urbana como B-King, reveló un detalle clave sobre el viaje que terminó en tragedia para su hijo en México: la cifra que le prometieron por presentarse en un evento.

Adriana Salazar le dijo al pódcast ‘Más allá del silencio’ que a su hijo lo motivó la ilusión de retomar su carrera artística y, aunque la suma acordada era relativamente baja para un cantante, aceptó la oferta con la esperanza de volver a sonar en tarima y abrirse camino en el exterior.

Acá, lo que le dijo la mamá de B-King al programa mencionado:

Teniendo en cuenta la tasa de cambio actual, los 1.500 dólares equivalen a poco más de 5’800.000 pesos colombianos. Aunque para muchas personas puede parecer una buena suma, en el mundo del entretenimiento suele considerarse un pago modesto, sobre todo si se trata de presentaciones en el extranjero, donde los artistas pueden recibir ingresos mucho más altos dependiendo de su trayectoria, el tamaño del evento y el público asistente.

La madre de B-King reconoció que su hijo estaba en un proceso de reactivación de su carrera, lo que lo hacía aceptar este tipo de propuestas.

“Byron estaba otra vez saliendo a billar, levantándose por ese sueño que tuvo desde los 14 años […]. Él se apagaba y volvía y subía, era como desnivelado, le iba bien y después volvía y bajaba”, recordó en el citado espacio.

En ese sentido, la oportunidad de cantar en México representaba para el joven no solo un ingreso económico, sino también un paso para volver a posicionarse en la industria musical urbana, donde había tenido altibajos.

¿La mamá de B-King conocía al mánager de su hijo?

Otro aspecto que llamó la atención de lo revelado por la mamá de B-King fue su versión sobre el mánager que acompañaba al artista en esta etapa de su vida. Según contó, ella no lo conocía personalmente y solo supo de él cuando tuvo que viajar a México para reconocer el cuerpo de su hijo.

“Yo también lo conocí en México porque Byron llevaba con él 3 meses, no más. Él me decía: ‘Ma’, ya tengo un equipo de trabajo, tengo mánager’, y él le estaba consiguiendo ‘shows’. A Camilo lo conocí en México también, no lo conocía”, aseguró en el programa.

El nombre de esa persona es Juan Camilo Gallego, con quien B-King había empezado a trabajar recientemente. Fue él quien, de acuerdo con Adriana, le consiguió la presentación en la que terminó participando poco antes de su muerte.

¿Qué pasó con B-King y Regio Clown en México?

El asesinato de B-King y del mexicano Regio Clown conmocionó tanto a la industria musical como a los seguidores del género urbano. Ambos fueron hallados sin vida en hechos que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades mexicanas.

Los cuerpos de los dos artistas colombianos fueron hallados por las autoridades mexicanas y este 22 de septiembre fueron identificados. La última vez que hubo razón de ellos, se encontraban en la colonia Polanco, zona exclusiva de la Ciudad de México.

Los detalles alrededor del crimen aún no están completamente esclarecidos, pero la tragedia dejó en evidencia los riesgos a los que se enfrentan artistas que, en su afán de cumplir el sueño musical, aceptan contratos que no siempre están rodeados de las mejores condiciones de seguridad.

La familia de Byron Sánchez ha pedido justicia y que se esclarezcan las circunstancias en las que se dieron los hechos, mientras que sus seguidores en Colombia y México lo recuerdan por su energía en el escenario y las canciones con las que se ganó un lugar en la movida urbana.

