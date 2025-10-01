La muerte de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown) sigue sin esclarecerse y las investigaciones avanzan muy lentamente, a pesar de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había pedido que le dieran resultados sobre las personas que están detrás de este hecho.

Entre lo poco que se sabe es que a los dos cantantes los movilizaron en un carro Mercedes Benz, que luego fue encontrado escondido en Texcoco. Pues el periodista Carlos Jiménez dio a conocer que esta vivienda pertenecería a Chimino Orea, un hombre del que muy poco se sabe.

La vivienda, de dos pisos y que tenía guardado el vehículo en el sótano, está vinculado a el crimen de dos mujeres hace varios años, pero sobre su dueño no hay mayor información.

Jiménez asegura que el dueño de esta vivienda está actualmente escondido para huirle a este caso y, por tal razón, las autoridades no han dado con su paradero. Él también publicó una fotografía de quién sería Chimino y de cómo habían encontrado el carro en ese sótano.

Sobre Chimino Orea, SDP Noticias, medio mexicano, señaló que sería un apasionado por los caballos, que incluso comercializa con ellos, pero que nunca ha tenido un protagonismo relevante dentro de alguna estructura criminal.

Tampoco se ha dejado claro cuál es el vínculo de Chimino con alias ‘el Comandante’, el hombre mencionado por Regio Clown en uno de los últimos mensajes que le envió a su pareja antes de desaparecer. Sobre este también se conocieron unas imágenes muy llamativas.

La investigación de las autoridades parece estar encaminada a que el crimen de B-King y Regio Clown fue por temas de microtráfico con 2CB (tusi), una droga que desde varios años se comercializa en diferentes espacios de fiesta. La familia del cantante de reguetón señaló que él nunca ha estado relacionado con temas de drogas, mientras que el vínculo del DJ es desconocido, pues él sí residía en México, por lo que sus actividades no son fáciles de rastrear.

Con este panorama, el crimen de B-King no parece fácil de aclarar, pero se espera que las autoridades mexicanas avancen para explicar quiénes están detrás de este asesinato y si es verdad que usaron a la Familia Michoacana para hacer una distracción.

