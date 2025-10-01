Con una boina roja similar a la que usaba el fallecido Hugo Chávez, una medalla y una túnica negra, el presidente venezolano Nicolás Maduro recibió el martes un doctorado honoris causa en materia de seguridad, otorgado por la Universidad Militar Bolivariana, informó AFP.

(Vea también: Petro pide articular fuerzas militares con Venezuela pese a tensiones diplomáticas: “Sin miedo”)

El acto se produjo en un contexto marcado por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe desde hace seis semanas, una operación que el gobierno venezolano denuncia como un “asedio”.

“Tengo mi toga y mi boina de combate”, declaró Maduro desde una tarima, acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y miembros del alto mando militar, durante un acto transmitido en cadena nacional.

Lee También

El mandatario ofreció una “lección magistral” en el auditorio de la universidad militar, defendiendo que las maniobras ordenadas en las últimas semanas buscan “ejercitar el músculo nacional” y garantizar la soberanía del país.

“Es un honor inmenso recibir de manos militares un título honorable”, afirmó Maduro, asegurando que su gobierno ha resistido una “guerra multiforme” por parte de Estados Unidos con “sabiduría”.

Maduro desafió a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

El jefe de Estado también rechazó las acusaciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien vinculó a militares venezolanos con supuestos cárteles de drogas. “Con su indecencia y su inmoralidad, ha dicho que los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga”, señaló. “Rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio y salgo en defensa de la moral de nuestros soldados”, agregó.

Maduro aseguró además que, tras siete semanas de tensiones, “Venezuela hoy tiene más poder para defenderse”.

Por su parte, el entonces presidente estadounidense Donald Trump acusó a Maduro de encabezar redes de narcotráfico, justificando con ello el despliegue militar en el Caribe. En agosto pasado, la justicia de Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura, algo que Maduro ha calificado como “mentiras” para justificar una invasión extranjera y apoderarse del petróleo venezolano, según recogió AFP.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.